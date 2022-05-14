ملعقة خل واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالخل، التخلص من شعر الجسم الزائد نهائياً حلم كل فتاة وسيدة، حيث أنه عند إزالة شعر الجسم تصبح البشرة بيضاء وناعمة الملمس، لكن تواجد الشعر في الجسم يسبب الحرج للفتيات، لذلك يبحثن عن وصفات تساعد على التخلص من الشعر المزعج، حيث أن استخدام السويت أو الشفرات لإزالة شعر الجسم تسبب التهابات وآلام شديدة في البشرة، لذلك يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية لعدم الشعور بأي آلام أو التهابات، كما إنها تخلص الجسم من الشعر الزائد بشكل نهائي وغير مكلفة، والخل من المكونات التي تساعد على حرق بصيلة الشعر وتقليل نموه، لذا سوف نوضح لكم وصفة الخل لإزالة شعر الجسم الزائد.

طريقة إزالة الشعر بالخل

يدخل الخل في تنظيف جميع الأطعمة، كما يدخل في وصفات الشعر وعلاج مشاكل البشرة، كما يدخل في مكونات وصفة إزالة شعر الجسم الزائد، حيث أثبتت العديد من التجارب فعاليته الممتازة في تقليل نمو الشعر، لذا تتمثل مكونات وصفة الخل لإزالة شعر الجسم فيما يلي.

كوب من الخل.

شفرات لإزالة الشعر.

زيت زيتون.

قطنة بيضاء.

طريقة التحضير

للحصول على جسم نظيف وأبيض يمنحك الجلوس بثقة أمام زوجك في المنزل استخدمي وصفة الخل في الإنتهاء من شعر الجسم الزائد للأبد، كما أنه متوفر ورخيص الثمن، حيث يمكنك استخدامه من خلال إتباع ما يلي.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ لتفتيح مسامات البشرة.

نستخدم شفرات الحلاقة في إزالة الشعر.

بعدها نغمس القطن الأبيض في الخل ونمرره على بشرة الجسم عدة مرات.

نترك الخل على البشرة لمدة عشر دقائق.

نقوم بغسل البشرة بالماء و نجففها.

نرطب البشرة بزيت الزيتون.

وصفة الخل لإزالة الشعر الزائد نهائيا

المكونات

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من الملح الخشن.

فازلين.

طريقة التحضير