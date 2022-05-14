خلطة طبيعية منزلية لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة الغمقان والجلد الميت من أول مرة

تعد البشرة من اكثر الاشياء التي يجب علي أي فتاة الإعتناء بها لان البشرة البيضاء والصافية هي التي تعمل على جاذبية اي فتاة وتجعلها جميلة، ونلاحظ معاناة البعض من الفتيات من وجود بعض المشكلات في البشرة ومنها مشكلة إسمرار الوجه وظهور حب الشباب في البشرة والتجاعيد والخطوط الرفيعة حول الفم وجميع هذه المشكلات تسبب الإحراج لهؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن العلاجات التي تقضي على هذه المشكلات نهائيا، وتعتبر من المشكلات الكبرى هي مشكلة إسمرار لون البشرة حيث تعتبر هذه المشكلة يوجد لديها الكثير من الحلول التي تعمل على تفتيح البشرة، ودائما تستخدم الفتيات الخلطات التي تعمل محلات مستحضرات التجميل على تقديمها وتعتبر هذه الخلطات غير صالحة للبشرة وتسبب لها العديد من المشكلات مثل ظهور البقع الحمراء وظهور حب الشباب التي تسبب العديد من الضيق للفتيات.

مكونات عمل وصفة لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة