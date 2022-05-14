طريقة عمل صينية البسبوسة بالزبادي وسر نجاحها مثل محلات الحلواني

البسبوسة بالزبادي من أجمل الحلويات التي تشتهر بها مصر والوطن العربي، وتعرف بمذاقها الطيب وطعمها اللذيذ الذي يجذب الناس إليها، وهى من أسهل أنواع الحلويات التي تقوم جميع السيدات القيام بصنعها في البيت بكل سهولة، كما تجد الكثير من الأطفال يفضلون تناول البسبوسة بكثرة، كما يوجد للبسبوسة أنواع متعددة مثل البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة التمر، وكل أنواع البسبوسة للذيذة وتستطيع ربات البيوت القيام بصنعها بدل من شرائها، لكي تضمن السلامة والنظافة للاسرتها، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل الهريسة، وحلو الشام، والنمورة، وأسماء كثيرة مختلفة على حسب البلدان العربية، وطعمها يختلف تماماً عن باقي الحلويات وتتميز بشكلها الرائع عند تزينها بالمكسرات، ومكوناتها بسيطة لا يخلو مطبخ منها، وكثير من الناس يفضلون تناولها بشكل دائم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية البسبوسة بالزبادي أحلى من محلات الحلواني بطعم للذيذ وشهي.

مكونات صينية البسبوسة بالزبادي

توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيس من البسبوسة.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من الحليب

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب من الشربات البارد.

مكسرات للتزين

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية البسبوسة بالزبادي بكل سهولة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة متوسطة الحجم، ثم بتفريغ كيس البسبوسة، ونضع ملعقة البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف ملعقة السمنة ونقلب الخليط مرة أخرى ثم نضيف كوب الزبادي، والحليب ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نحضر صينية متوسطة الحجم، ثم نقوم بدهنها بالسمنة، ثم نقوم بتفريغ الخليط في الصينية. بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الصينية كلها، نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ونتركها حتى تسخن. ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى ترتفع ويتحمر لونها، ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد مباشرة ونتركها حتى تبرد تماماً. ثم نقوم بتقطيع البسبوسة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها ونقدمها بالهناء والشفاء.

سر نجاح صينية البسبوسة بالمنزل

توجد للبسبوسة أنواع كثير سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-