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يعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلويات التي تقدم مع كوب الشاى أو كوب اللبن، وللكيك طعم ومذاق جميل فتقدمه الأمهات لأفراد أسرتها بطريقة مختلفة وسريعة وهى كيكة العشر دقائق وبالفعل يتم عملها في عشر دقايق لأنها لا تأخذ وقت في عملها وفي نضجها، ويمكن تقديم الكيك أيضا للضيوف وفي المناسبات السعيدة. مكونات طريقة عمل كيكة العشر دقائق الشهية ربع كوب من الزبدة بشرط أن تكون سائلة

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام البودرة

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

حبة واحدة من البيض

ربع كوب من اللبن السائل

ربع كوب من الدقيق الأبيض المنخول

ثلاثة كوب من السكر

صوص كيكة العشر دقائق

كوب كبير من اللبن السائل

نصف كوب من السكر

كوب ونصف من الكاكاو الخام

ربع كوب من الزيت طريقة عمل كيكة الشيكولاتة أولا قبل تحضير الكيكة نقوم بعمل صوص الشيكولاتة بتحضير الخلاط ونضع به كوب كبير من اللبن السائل ونصف كوب من السكر وكوب ونصف من الكاكاو الخام وربع كوب من الزيت ونقوم بخلطهم جيدا حتى يعطينا القوام المناسب ونضعه فى الثلاجة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير كيكة العشر دقائق نحضر الزبدة السائلة وأربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام البودرة وكوب كبير من اللبن السائل وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا السائلة أو الجافة وربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا وثلاثة أكواب من السكر ونضع هذه المكونات فى الخلاط ونخلطهم جميعا مع بعض.

وبعد ذلك نقوم بوضع حبة واحدة من البيض ونضع عليه ربع كوب من الدقيق على الخليط ونقوم بمزجهم جيدا ثم نقوم بعجنهم جيدا باليد.

ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها خليط الكيك ونفردها جيدا ونضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق ونتركها حتى النضج.

ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها خليط الكيك ونفردها جيدا ونضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق ونتركها حتى النضج. وبعد تمام النضج نخرجها من الفرن ونقوم بتقطيعها ونضعها فى طبق التقديم ثم نقوم بوضع صوص الشيكولاتة عليها وتقدم وتؤكل بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة العشر دقائق بمكونات اقتصادية وبصوص الشوكولاتة بطعم هش وخفيف - ثقفني

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