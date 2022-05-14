معجزة كريم الكركم والنشا سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم الكركم والنشا، يعد الكركم من التوابل التى تدخل في العديد من الأكلات، كما يدخل في تحضير وصفات البشرة والشعر، فهو طبيعي ويعطي نتائج مذهلة ولا يسبب أي أضرار للبشرة، ويساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة التى تتراكم على البشرة نتيجة مستحضرات التجميل وأشعة الشمس، كما يساعد على تقشير خلايا الجلد الميت والتصبغات والنمش، ويجعل بشرة الوجه نقية وبيضاء وموحدة اللون، حيث تتعدد الوصفات المفيدة لبشرة الوجه، والتى تساعد على تفتيح البشرة ويعد الكركم من المكونات الأساسية فيها، لذلك سوف نستعرض لكم هذه الوصفات الطبيعية.

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة

يحتوي الكركم على خواص تساعد على تغذية البشرة وتفتيحها والتخلص من الأماكن الداكنة، كما أن مكونات وصفة الكركم ممتازة وتساعد على تفتيح البشرة بسرعة، لذلك نحتاج إلى توفير المكونات التالية.

ملعقة من العسل صغيرة.

1 ملعقة من الحليب الرائب صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتين صغيرتين من الكركم.

طريقة التحضير

تساعد وصفة الكركم على إعادة إشراق البشرة ونضارتها، حيث تعطي للبشرة جمال مميز وتخلصها من التصبغات والبثور السوداء، ويمكن تحضيرها واستخدامها من خلال إتباع الآتي.

نمزج العسل والحليب وعصير الليمون والكركم في وعاء ونقلبهم جيداً.

نغمس فرشاة الوجه في الخليط ونقوم بتوزيعه على البشرة بالتساوي.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء البارد و نجففها.

نمرر قطنة بيضاء بها زيت زيتون على البشرة لترطيبها.

وصفة الكركم وزيت جوز الهند لتفتيح البشرة

ملعقة من زيت جوز الهند صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من اللبن الرائب.

2 ملعقة من الكركم المطحون.

فرشاة وجه.

طريقة التحضير