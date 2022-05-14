بديل الكيراتين.. بكريم بانثينول افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لحرير انسيابي خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم بانثينول، يستخدم كريم بانثينول في ترطيب وعلاج التهابات البشرة، فهو مشهور في نتائجه الفعالة، لذا استخدامه في وصفات فرد الشعر الخشن والمجعد ممتاز، فهو يساعد على ترطيب وتنعيم الشعر وزيادة لمعانه، حيث يمتاز بمفعوله القوي في تفريش الشعر بكل سهولة والتخلص من خشونته، كما أن أدوات الفرد العادية مثل المكواة أو الاستشوار أو مجفف الشعر تسبب أضرار على الشعر من كثرة الاستخدام، لذا الاعتماد على الوصفات الطبيعية أفضل بكثير من استخدام الطرق العادية، لذا سوف نلقي الضوء على كيفية استخدام كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر.

فرد الشعر بكريم بانثينول

تعرض الشعر للهواء والأتربة واستخدام الماء البارد لغسل الشعر تسبب هذه العوامل هيشان وخشونة الشعر وتقصفه، لذلك تبحث الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية تساعد على حل هذه المشكلة، لذا ينصح باستخدام كريم بانثينول لتنعيم الشعر، فهو يعطى نتائج سحرية مضمونة وعن تجربة، وتتمثل مكونات الوصفة فيما يلي.

2 ملعقة من كريم بانثينول.

زيت زيتون ملعقة واحدة.

زيت جوز الهند ملعقة كبيرة.

ملعقة من زيت الخروع كبيرة.

غطاء رأس بلاستيكي.

طريقة التحضير

عند استخدامك الزيوت الطبيعية بجانب كريم بانثينول لفرد الشعر، يعطيك نتائج ممتازة تساعدك على التخلص من الشعر المجعد نهائياً، كما إنها وصفة مضمونة وغير مكلفة بالنسبة لعمل الكيراتين والبروتين، ويمكنك استخدام الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نخلط الزيوت مع بعضها وبعدها نضيف كريم البانثينول.

نغسل الشعر بالماء الدافئ و نجففه.

نقسم الشعر ونوزع الخليط عليه.

نقوم بتدليك الشعر على المزيج.

نضع الغطاء البلاستيكي على الرأس ونتركه لمدة ساعة.

بعدها يغسل الشعر بالماء.

فوائد كريم بانثينول للشعر

يطلق على كريم البانثينول الكيراتين الطبيعي للشعر، فهو يغذي الشعر ويساعد على فرده وترطيبه، كما يمد الشعر بالفوائد التالية.