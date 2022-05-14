طريقة عمل السكونز المالح بالجبنه الهش لفطور الصباح

طريقة عمل السكونز المالح بطعم الجبنه بسكويت سريع للأطفال و لذيذ بسيطة رائع الطعم و المذاق مكوناته من الجبن والبيض والزبدة وجبة خفيفة يصلح يكون وجبة أفطار أو في منتصف اليوم أو كوجبة عشاء لذيذة في أي وقت من اوقات النهار مرغوب لدى الأطفال أو الكبار السكونز من المعجنات المالحة يجب توفرها بالمنزل خاصة في وجود أطفال من خلال هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير السكونز بالجبنه بخطوات مفصلة في هذا المقال نقدم لك لكى عزيزتي طريقة سهلة وبسيطه لتحضير السكونز فتابعي معنا قراءة هذا المقال.

مقادير السكونز المالح بالجبنه

المقادير التي يحضر منها السكونز تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان كما يمكن تحضيره بأكثر من طريقة وطعم مختلف كإضافة الجبنه أو الزبيب أو القرفة وغيرها من المكونات.

مقدار 2 كوب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

حضري 12 ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة ومقطعة إلى مكعبات ومحفوظة في درجة حرارة الثلاجة.

كوب من الجبنه الشيدر المبشور.

حبة بيض كبيرة أو بيضتين بحجم صغير درجة حرارة الثلاجة.

حبة بيض محفوفة مع ملعقة حليب ورشه فلفل اسود لدهن الوجه.

نصف كوب من اللبن الرائب البارد.

طريقة تحضير السكونز المالح بالجبنه

نبدأ أولا بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نحضر وعاء عميق ونخلط فيه الدقيق المنخول مع البيكنج بودر والملح. التالي نضع عليه مكعبات الزبدة ونخلط بأصابع اليد حتى يصبح قوام الدقيق رملي. من الممكن خلط المكونات السابقة في العجان الكهربائي. في وعاء خارجي صغير نخلط البيض مع اللبن الرائب ثم نخلطهم إلى المكونات السابقة حتى تصبح العجينة لينه. نضع كوب الجبنه الشيدر مع القليل من الدقيق ثم نقوم بعجنة العجين بخفة. يجب ألا نطيل في عجن المكونات حتى تصبح سهلة التشكيل. على سطح صلب نرش الدقيق ثم نأخذ العجين ونقوم بفرده كاملا حتى تصبح على شكل مستطيل بسمك أقل من سنتيمتر. من خلال قطاعة نشكل البسكويت في تقطيع العجينة إلي دواء الصغيرة أو حسب الشكل المستخدم. نرص قطع العجين في صينية مفرود في القاع ورقة من الزبدة. ثم ندهن الوجه بالخليط من البيض والحليب السابق عمله أعلاة في المكونات.

تخبز الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقه لحين النضوج و يحتمر السكونز من اسفل ثم نضعه تحت الشواية لمدة دقيقة ليختمر الوجه باللون الذهبي الجميل ثم يرسب في طبق التقديم ويترك ليبرد.