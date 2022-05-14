9 عادات ايجابية ممكن تسبب ضرر اكتر ما هتفيدك في فقدان الوزن

فقدان الوزن ممكن يكون صعب ، ولو بتقري كتير عن حاجات تساعدك على تخسيس الوزن على النت ، ممكن تبقى في معلومات كتير محيرة بالنسبة لك ، النت مليان بالنصايح الصحية الخاصة بفقدان الوزن ، وفي كتير منها صحيح ، لكن كمان في بعضها ممكن يكون مش صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة عادات صحية غلط وتبان في الظاهر انها مفيدة لكن هي في الحقيقة ممكن تجيب معاكي نتايج عكسية او تضرك اكتر ما تفيدك في عملية فقدان الوزن.

عادات صحية غلط:

1- عدم النوم بشكل كافي لممارسة الرياضة الصبح:

ممارسة الرياضة الصبح اختيار صحي جدا ، لانها بتخليكي مستعدة لليوم وبتساعد على التركيز وتحسين المزاج طول اليوم ، كمان بتساعد على تنظيم الشهية ، ولكن مع ذلك ، لو حاولتي انك تقللي من ساعات نومك عشان تخصصي وقت للرياضة الصبح ومانمتيش بشكل كافي ، ده ممكن يأدي لنتايج عكسية ، لان قلة النوم هتأدي لزيادة الجوع واكل كمية اكبر ، وده هيزود مخاطر زيادة الوزن والسمنة.

2- ممارسة الرياضة كل يوم:

عشان تعملي فرق في حياتك فعلا ، لازم تكون خطة التمرين المنتظمة حاجة روتينية بالنسبة لك زي الاكل او النوم ، ولكن دايما لازم تحطي يوم واحد للراحة كل 7 – 10 ايام ، وده لان الجسم بيحتاج لاصلاح التمزقات المجهرية في انسجة العضلات واعادة التوازن لحمض اللاكتيك ومستويات الجليكوجين ، ويوم الراحة هيديكي وقت لتقوية عضلاتك وتقليل خطر الاصابة.

الافراط في ممارسة التمارين الرياضية ممكن يأدي لاجهاد الغدة الكظرية وزيادة الوزن بدل فقدانه ، خصوصا حوالين البطن ، وده بيحصل بسبب الكورتيزول ، وده هرمون التوتر الطبيعي المسؤول عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي ، ونصيحة ليكي ، هرمون الكورتيزول مرتبط بشكل مباشر بالتوتر ، عشان كده لازم تتأكدي انك تاخدي راحة كافية ، جسديا وعقليا.

3- النوم كتير:

زي ما قلة النوم مضره ، كمان الافراط في النوم بيزود من خطر الاصابة بأمراض مزمنة ، زي امراض القلب التاجية, السكر, القلق, السمنة ، لو حسيتي ان النوم لمدة 7 – 8 ساعات مش كافي بالنسبة لك ، او حسيتي بتعب الصبح برغم انك نايمة كويس او عدد ساعات كافية ، الافضل انك تستشيري دكتور متخصص.

4- عدم اكل دهون كفاية:

والمقصود هنا هي الدهون الصحية اكيد ، لان الدهون المعروف عنها انها ممكن تبقى مضره وخصوصا لفقدان الوزن ، ولكن هي جزء من اي نظام غذائي صحي متوازن ، واجسامنا محتاجة لها ، لانها بتساعد على امتصاص الفيتامينات ، ودعم نمو الخلايا ، وصحة الدماغ والعين ، الشفاء ، انتاج الهرمونات ، وغيرها من الفوايد ، والدهون تعتبر افضل مصدر للطاقة لاجسامنا.

لو بتحسي دايما بالخمول او الجوع كتير او مفاصلك بتوجعك او بتصابي بنزلات برد اكتر من المعتاد ، في الحالة دي جسمك هيكون محتاج لدهون صحية اكتر ، وتقدري تلاقيها في الجبن, البيض, زيت الزيتون, زيت الكانولا, المكسرات, والافوكادو, بذور الشيا, بذور الكتان ، حاولي بس تجنب الدهون المتحولة من الزيوت المهدرجة واللي غالبا بتكون موجودة في الاطعمة المصنعة.

5- قطع السكر تماما:

تقليل السكر ممكن يساعد على تقليل مخاطر الاصابة بالسكر ، والشيخوخة بشكل ابطأ ، النوم بشكل افضل ، وفقدان الوزن ، ولكن في نفس الوقت قطع السكر تماما ممكن يخليكي تتجهي لاضافة محليات صناعية ، والمنتجات دي سيئة زي السكر نفسه ، وده هيأدي للاصابة بمرض السكر والسمنة.

السكر ممكن يبقى جزء من نظام غذائي متوازن ، كل اللي عليكي بس اختيار الفاكهة الكاملة بدل العصير او الحلويات ، بالطريقة دي مش بس هتستهلكي السكر بشكل صحي ولكن كمان جسمك هيستفاد من الالياف الصناعية اللي بتساعد الجسم على تحقيق اقصى استفادة منها.

6- التخلص من صفار البيض:

البيض يعتبر من اكتر الاطعمة المغذية ، بيحتوي على كتير من الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم ، ولكن لما تتخلصي من صفار البيض ، فانتي بكده اتخلصتي من نص العناصر الغذائية اللي في البيض ، والاكتر كمان ، ان صفار البيض موجود فيه مادة الكولين ، وهو عنصر غذائي نادر يستخدم لبناء اغشية الخلايا وبيلعب دور مهم في الدماغ.

الدهون اللي بتوفرها البيضة كاملة مفيدة جدا ، لدرجة انها مرتبطة بتقليل مخاطر الاصابة بأمراض القلب وزيادة الكوليسترول الجيد المفيد للجسم.

7- بتفكري في السلطة قبل البروتين:

السلطات مفيدة جدا للجسم ، ولكن لو بتعملي معدتك بالخس بس او طبق السلطة ، فانتي كده مش بتسيبي مساحة كافية للكمية المناسبة من البروتين ، والبروتين بيلعب دور مهم في تكوين وصيانة كل خلية في الجسم ، ومن غير البروتين ممكن نفقد كتلة العضلات ونصاب بنقص المناعة, ومشاكل في الشعر والضوافر.

كمان هتحسي برضا اقل لو اكلتي وجبات فيها كمية منخفضة من البروتين ، وهتخليكي تحسي بالجوع اكتر معظم الوقت ، الانظمة الغذائية الغنية بالبروتين مرتبطة بزيادة التمثيل الغذائي وتقليل تناول السعرات الحرارية والرغبة الشديدة للاكل.

8- اكل الزبادي المنكهة بالفواكة:

اكل الزبادي يعتبر عادة صحية لانها مليانة بالفوايد الصحية ، الزبادي بتحتوي على الكالسيوم, البروبيوتيك المفيدة للميكروبيوم والجهاز المناعي, بتحتوي كمان على الفيتامينات والبروتينات ، ولكن الزبادي المنكهة اللي بنشتريها بتحتوي على كتير من السكريات والمحليات المضافة ، عشان كده لو انتي بتحبي الزبادي مع الفاكهة ، الافضل انك تضيفي فاكهة طبيعية للزبادي العادي الطبيعي.

9- شرب ماية كتير:

الماية بتشكل اغلب وزن الجسم وهي مهمة جدا للجسم ، وفي حين ان عدم شرب كمية كافية من الماية ممكن يضر بصحتنا ، الا انه الافراط في شرب الماية ممكن يأدي لزيادة الوزن ويملي الجسم ماية ، وممكن الافراط في الماية كمان يبقى خطير جدا ، لان كمية الملح والالكتروليتات في اجسامنا هتبقى مخففة جدا ، وده يضر بوظائف الجسم العادية.

كمان شرب الماية باستمرار بيخفض من مستويات الصوديوم في الدم ، وده هيأدي لتضخم خلايا الجسم ، بما فيهم خلايا الدماغ ، ولو كمان الكلى مش مواكبة لكمية الماية دي اللي بتدخل الجسم ، هيحصل ما يسمى “بوزن الماء” اللي بيخلي الماية تتراكم في الجسم.

6 طرق لحرق السعرات الحرارية اثناء النوم