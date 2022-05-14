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ينصح العديد من خبراء التجميل بإستخدام القرنفل لعلاج شيب الشعر لأنه يحتوى على مواد طبيعية تعالج جميع مشاكل الشعر، ومن أهم هذه مشكلات التى تواجه السيدات وهو ظهور الشعر الأبيض الذي يزعج الكثير منهم، وأصبح ظهور الشعر الأبيض ليس فى كبار السن فقط بل أصبح ظاهرة مزعجة للفتيات صغار السن، ولها أسباب عديدة وهو كثرة إستخدام صبغات الشعر فعند تلوين الشعر بألوان تحتوى على مواد كيميائية تعمل على تلوين الشعر بشكل جميل، ولكن بعد فترة وإختفاء اللون من على الشعر يبدأ ظهور الشعر الأبيض فى الرأس، وللقرنفل فوائد كثيرة للشعر فهو عند إستخدامه مع خلطات طبيعية مثل الكركم وزيت زيتون والليمون والحليب والزبادى يعطي نتيجة مذهلة بإختفاء نهائي للشعر الأبيض لأن القرنفل يحتوى على المعادن الطبيعية مثل الفيتامينات والألياف ويعمل القرنفل على الحفاظ على الشعر من السقوط ومن جفافه. مكونات طريقة عمل خلطة القرنفل لشيب الشعر خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل

نصف كوب من الماء

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة أو الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ملعقه واحدة كبيرة من الفازلين طريقة عمل خلطة القرنفل فى المنزل لعلاج شيب الشعر نهائيا أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به نصف كوب من الماء ثم نرفعه على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضع خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل ثم نرفع الوعاء من على النار ونترك القرنفل جانبا لمدة ساعة ونصف حتى يتم نقع القرنفل جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به ماء القرنفل ونضع عليه زيت الزيتون وزيت الألوفيرا والزبادي وعصير الليمون والكركم وحليب البودرة أو الحليب السائل وزيت اللوز والفازلين ثم يتم تقليب الخليط جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر ونوزعه جيدا ونتركه لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصف مرتان في الأسبوع حتى نلاحظ الفرق بإختفاء الشعر الأبيض نهائيا بإستخدام القرنفل. عمر شويل - جدة بملعقة قرنفل واحدة تخلصي من شيب الشعر المبكر بدون رجعة واستعيدي شبابك وجمالك تاني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة قرنفل واحدة تخلصي من شيب الشعر المبكر بدون رجعة واستعيدي شبابك وجمالك تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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