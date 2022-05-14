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بإثنين كوب كبير من لبن البودرة وإثنين كوب كبير من السكر وكوب وربع من الطحينة نصنع أحلى وألذ حلاوة طحينية جميلة وعند إضافة المكسرات من البندق والفول سوداني والشكولاتة تزيد من طعمها جمالا، وتفضل السيدات عمل الحلاوة الطحينية فى المنزل لتقديمها لأفراد أسرتها حتى تضمن صحة أفضل لأطفالها من غير أمراض لأن من الممكن أن تكون مكونات الحلاوة الطحينة جودتها رديئة، ولأن بها مواد حافظة، ويمكن صنعها بأقل التكاليف وبمكونات بسيطة، ويفضل كثير من الأطفال تناول الحلاوة الطحينية فى ساندويتشهم المدرسية. مكونات طريقة عمل الحلاوة الطحينية إثنين كوب كبير من من اللبن البودرة

إثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة أو الفانيليا السائلة

إثنين كوب كبير من السكر

كوب واحد كبير من الدقيق

كوب واحد كبير ونصف من السمسم

كوب وربع كبير من الطحينة

كوب واحد كبير من الزيت

إثنين ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو الخام

للتزيين

فول سوداني

فستق

بندق طريقة عمل الحلاوة الطحينية اللذيذة نقوم في البداية بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به إثنين كوب كبير من اللبن البودرة وإثنين كوب كبير من السكر وكوب واحد كبير من الدقيق وإثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو الجافة وكوب واحد كبير ونصف من السمسم وكوب وربع كبير من الطحينة وكوب واحد كبير من زيت الزيتون وبعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات بعضهم البعض جيدا حتى يصبح المزيج ناعم جدا.

ويمكن إضافة الشيكولاتة حسب الرغبة بتقسيم الخليط إلى نصفين ثم نضع في النصف الأول إثنين ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو الخام ويتم خلطهم جيدا حتى يتداخل الكاكاو الخام مع الخليط.

ثم نقوم بتحضير وعاء من البلاستيك ونضع به ورقة من الزبدة ونضع به نصف من الخليط الأبيض ثم نضع عليه نضف من خليط الشيكولاتة وحبة من الفستق أو المكسرات أو فول السوداني ثم نضع الخليط الأبيض ثم خليط الشيكولاتة بالتبادل ثم نقوم بحفظها فى الثلاجة حتى نحصل على قوام متماسك وتصبح جاهزة لتقديم أجمل حلاوة طحينية بأحلى وصفة. عمر شويل - جدة بطريقة المصانع وتحدي أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بأقل تكلفة وبمكونات مظبوطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة المصانع وتحدي أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بأقل تكلفة وبمكونات مظبوطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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