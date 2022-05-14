نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة خبز التورتيلا في المنزل بعجينة قطنية ومورقة توريق ألذ من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر خبز التورتيلا خبز امريكي من اصل مكسيك فهو خبز يخبز رقيق ويحشى بحشوات مختلفه من الشاورما والفاهيتا والدجاج وغيره من الخشوات المختلفه كما انه اشتهر في المطاعم وهذا لما حققه من اعجاب الكثير فاانه برغم انه رقيق الا انه طري جدا ، وهذا مما جعل انه نال انتشار كبير في الوطن العربي وانتشر ايضا في المطاعم وفي عمل الشاورما وحشية بالارز والخضروات في عمل طاجن كبير من مجموعة من هذا الخبز وهنا سنبين طريقة لعمل خبز التوريتلا في المنزل مثل المطاعم والمحال

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل مثل الجاهز

مكوّنات عجينة خبز التورتيلا :

٣ اكواب دقيق منخول

كوب ماء

ملعقة من السكر صغيرة

١/٣ كوب زيت نباتي

ملعقة ملح صغيرة

طريقة تحضير خبز التورتيلا :

في وعاء العجن قومي بوضع كلا من الدقيق والزيت والملح والسكر ،ثم قومي بمزج جميع المكونات سويا حتى يتداخل الزيت مع الدقيق ، ثم قومي بسكب الماء تدريجياً حتى تصبح العجينه متماسكة ولينة وسهلة التشكيل ، ثم قومي بتركها مدة ربع ساعة حتى يرتاح ، ثم قومي بتشكيل العجينة الي كرات على حجم الخبز الذي تريديه ثم قومي بفرد الكرات على شكل دائرة عن طريق نشابه او شوبك ، ومن ثم قومي بتسخين صاج او مقلاة خاصة بالكريب او الخبز ومن ثم ضعي الخبز عليها ومع التقليب على الجهتين حتى تتحمر وهكذا حتى تنتهي كرات العجين ، وان ذادت كمية الخبز قومي بلف الخبز بقماشة نظيفة ويحفظ بها حتى لا يجف وبهذا يكون جاهز للاستعمال.

حشوة خبز التورتيلا بالدجاج

مكونات حشوة خبز التورتيلا بالدجاج:

حبة بصل

ملعقة لبن

ليمونه

صدر دجاج

٢ فص ثوم

ملعقة زبدة

ملعقة صويا صوص

فلفل رومي

جبن

ملعقة زيت للقلي

طريقة تحضير حشوة الفراخ :

قومي بتقطيع صدر الدجاج ومن ثم قومي بتتبيلة وبالملح والثوم والفلفل الاسود واللبن وتترك مدة ساعة او ساعتان ، ثم قومي بتشويح البصل مع الزيت والزبد ومن ثم الدجاج وعليه الفلفل الرومي والصويا صوص ، مع التقليب حتى ينضج ثم قومي بفرد خبز التورتيلا وضعي به كمية من الحشوة وعليه جبنة النوع المتوفر لديك ومن ثم قومي بلفه وضعيه بالتوستر او على صاج خاص بهذا الخبز.