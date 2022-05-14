نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض الفوري بملعقة كركم منزلية تبييض وتفتيح للوجه والرقبة وإزالة أي بقع داكنة مهما كانت في المقال التالي

يحتوى الكركم على مواد طبيعية ومواد مبيضة تساعد على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، ويحتوي الكركم على مضادات الأكسدة تحسن من صحة البشرة ويزيل البقع الداكنة والتصبغات ويعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة وتحمي البشرة من مؤثرات البيئة الضارة مثل أشعة الشمس المحرقة لذلك تبحث العديد من السيدات على طريقة طبيعية وأمنه لتوحيد لون البشرة وتجعلها أكثر نعومة لذلك لا ننصح بإستخدام مواد كيميائية تزيد من تصبغات وغمقان بالبشرة وتؤذيها وتسبب تلفها، فتهتم الفتيات خاصة الشابات صغار السن بتفتيح لون البشرة لأنهم يحبوا أن يظهروا بمضهر جميل وبوجه لامع وجذاب. مكونات طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الأرز

إثنين ملعقة كبيرة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة

ملعقة واحدة كبيرة من البطاطس المهروسة

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة من الماء طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به إثنين ملعقة كبيرة من الماء ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركم ويتم خلطهم جيدا حتى يذوب الكركم تمام.

ثم نضع علي خليط الماء والكركم ثلاثة ملاعق كبيرة من البطاطس المهروسة وملعقة واحدة كبيرة من القهوة وإثنين ملعقة واحدة من السكر وإثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز إثنين ملعقة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من ماء الأرز وملعقة واحدة كبيرة من الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم يتم خلطهم جيدا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضهم البعض.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة جيدا بالماء ونجففها بمنشفة.

ثن نأخذ كمية من ماسك الكركم ونضعها على البشرة ونوزعها برفق ونتركها على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة وتكرر هذه الوصفة لمدة عشرون يوما حتى نلاحظ أفضل النتائج بإستخدام ماسك الكركم. عمر شويل - جدة تحدي التبييض الفوري بملعقة كركم منزلية تبييض وتفتيح للوجه والرقبة وإزالة أي بقع داكنة مهما كانت - ثقفني

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