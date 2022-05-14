نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة استخدام انواع من الفاكهة لتبييض الاسنان لفترة تدوم عام كامل في المقال التالي

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق لتبيض الأسنان وإزالة الاصفرار والصبغات التي تسببها المكيفات والتدخين والتقدم في العمر. وقد يسبب لهم اصفرار الأسنان الكثير من الإحراج والخجل ولذلك اليوم نقدم لكم وصفات فعالة ومجربة وغير مكلفة لتبيض الأسنان. ولإزالة الاصفرار والصبغات وإزالة الجير وتحسين صحة اللثة كل هذا من خلال السطور التالية. طرق طبيعية لتبييض الأسنان مدى الحياه هناك الكثير من الطرق والاساليب التي يمكن اتباعها في المنزل للحصول على أسنان ناصعة البياض ومنها ما ياتي: وصفة تبيض الأسنان باستخدام الليمون: نصف ملعقة صغيرة من الكركم البودر. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. معجون أسنان. طريقة وصفة تبيض الأسنان باستخدام الليمون: في وعاء صغير نضع الكركم وعصير الليمون ونخلطهم جيدا.

باستخدام فرشة الأسنان نأخذ من خليط الكركم ونغسل الأسنان جيدا.

نشطف الأسنان ثم نأخذ معجون الأسنان ونغسل الأسنان جيدا من بقايا الكركم. وصفة تبيض الأسنان باستخدام الثوم: فص صغير من الثوم المفروم. عصير نصف ليمونة كبيرة. ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. طريقة وصفة تبيض الأسنان باستخدام الثوم: في وعاء صغير نضع الثوم المفروم وعصير الليمون ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نضيف إليهم ملح الطعام ومعجون الأسنان ونقلب جيدا جميع المكونات.

باستخدام فرشة الأسنان نأخذ من الخليط ونقوم بدعك الأسنان وأماكن الصبغات واللثة.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.

تعمل الوصفة على تبيض الأسنان وإزالة الاصفرار في ثواني تعمل أيضا على إزالة الجير والصبغات الموجودة في الأسنان وتعمل على تطهير الفم. وصفة تبيض الأسنان باستخدام القهوة: نصف ملعقة صغيرة من القهوة. نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. طريقة وصفة تبيض الأسنان باستخدام القهوة: في وعاء صغير نضع القهوة وماء الورد ونمزجهم جيدا.

نضيف عليهم معجون الأسنان ونمزجهم جيدا.

نقوم بدهن الأسنان بالوصفة جيدا ونتركها لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بغسيل الفم جيدا وستلاحظين إزالة الاصفرار وتفتيح وتبيض الأسنان. وصفة تبيض الأسنان باستخدام الفحم: 3 أقراص من الفحم مطحونة. ملعقة كبيرة ونصف من الماء. طريقة وصفة تبيض الأسنان باستخدام الفحم: في وعاء صغير نضع الفحم المطحون ونضع الماء ونقوم بمزجهم جيدا. عمر شويل - جدة لاول مرة استخدام انواع من الفاكهة لتبييض الاسنان لفترة تدوم عام كامل - ثقفني

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