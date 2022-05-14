طريقة إزالة الحنة من الأصابع والأظافر بدون أسيتون أو ليمون

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عمر شويل - جدة يمكنك الآن إزالة الحنة من الأصابع والأظافر بطريقة مثالية، وهو عن طريق البدء في متابعة الفقرات التالية وهذا لأنها ستجعلك تتعرفي على طريقة لا تعمل على إصابة يديك أو قدميك أو أظافرك بأي أذى كما يحدث عندما تبدئي في استخدام المواد الكيمائية المزيلة التي لن تعطي ذات الفاعلية على الإطلاق، لذلك حريصة الآن على جعلك تتعرفي أكثر على هذه الوصفة المميزة.

طريقة إزالة الحنة من الصوابع والأظافر هي من أكثر الأشياء التي يرغب العديد من النساء التعرف عليها، وهذا لأنها معقدة بعض الشيء ومن الصعب أن تقوم بإزالتها بسهولة وهذا لأنها تقوم بالطباعة بشكل سريع، لذلك إذا حدث خطأ أثناء قيامك برسم الحناء فستدوم حتى يزول اللون، لكن نحن الآن آتينا لكي بالحل السريع والسهل التي تستطيعي من خلاله إزالة الحنة بطريقة سهلة وفعالة بدون أن تقومي بإحداث أي ضرر لبشرتك بواسطة الأسيتون أو الليمون، لذلك تعرف الآن على الطريقة.

طريقة إزالة الحنة من الأصابع

إذا قمت بلمس الحناء بدون أن تقصدي وتلوثت يديك بها ولا تقدري أن تقومي بإزالتها، فقومي الآن بالتعرف على المكونات التي تحتاجيها بواسطة هذه النقاط:

حجر خفاف ذو لون فاتح (يمكنك شرائه من الصيدلية وابتعدي تمامًا عن شراءه من العطارين الغير موثوق بهم).

صابون عادي (لا تقوم باستخدام الصابون السائل).

ماء.

طريقة الاستخدام

يجب أن تقومي بوضع الحجر الخفاف في مياه لمدة ثواني قليلة.

أحرصي على حك الصابون بالحجر.

الآن ثبتي الحجر بيديك وأحرصي على تحريك الأصبع عليه، ولا تقومي بالعكس لأنه لن يعطيك ذات الفاعلية.

بعد عدة دقيقة أو دقيقتين أو حسب مقدار الحنة التي توجد على أصبعك ستلاحظ الفرق أنه تمت إزالتها نهائيًا دون أي عناء أو تدمير لبشرتك.

طريقة إزالة رسمة الحناء من يديك

إذا كنت تريد إزالة الحناء من على يديك أو قدمك بسبب مرور وقت عليها وأصبحت باهتة في اللون، يجب أن تقومي بالآتي:

نقع اليدين أو القدمين في مياه لمدة عشر دقائق.

أو استغلي وقفتك في غسيل الأطباق وأنقعي يديك في هذا الوقت.

أبدئي الآن بتحريك يديك على الرسمة المراد إزالتها ببساطة، تلاحظ ظهور أشياء سوداء على اليد.

يمكنك أن تقومي بهذه العملية من أربع دقائق إلى ست دقائق حتى تذال الرسمة نهائيًا.

طريقة إزالة الحنة من الأظافر

هناك اختلاف في هذا الأمر فيمكنك أن تقومي باستخدام الطريقة الأولى ألا وهي استخدام الحجر الخفاف، لكن الكثير من الأشخاص يمكن أن يكون لديهم ضعف في الأظافر فستكون سهلة الكسر أو التجريح عند استخدام الحجر الخفاف والتلامس معها بشكل.

لذلك يمكنك أن تقوم بالانتظار قليلاً حين يطول الظافر وتبدأ في قصه على الفور دون أي عناء، وللمزيد من الوصفات يمكنك أن تتابعي ثقفني وبالرجاء إذا قمت بتجربة هذه الوصفة يمكنك إعطائنا رأيك في التعليقات.