نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير ماسكات لتقشير الجلد الميت للقدمين بنعومة كأقدام الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهمة تقشير القدمين من المهام الضرورية التي يلزم على الجميع أن يقوموا بها فهذه المهمة تساعد على التخلص من الجلد الميت.

بالإضافة للتخلص من التجاعيد وتنشيط الدورة الدموية وأصبح من السهل الآن تحضير الماسكات في المنزل بدلًا من أن يتم شراء المستلزمات الصناعية من الخارج.

والتي أغلبها لا يجدي نفعًا وإليكم في مقالنا التالي مجموعة من الماسكات الطبيعية لتقشير القدمين.

ماسكات طبيعية لتقشير القدمين

سنقدم إليكم في السطور الآتية بعض الماسكات التي تعمل على تقشير القدمين بكل سهولة في المنزل وفيما يلي أبرز تلك الماسكات:

الخل لتقشير القدمين

يعتبر الخل من أبرز الطرق التي تساعد على تقشير القدمين بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية المكونات التي يلزم احضارها من أجل تقشير القدمين:

نصف كأس من صودا الخبز. كأس من خل التفاح. لتران من المياه.

خطوات التحضير:

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل تحضير استخدام تلك الوصفة لتقشير القدمين:

طريقة التحضير:

أولًا يتم خلط كلًا من صودا الخبز والخل والمياه.

بعد ذلك يتم نقع القدمين بذلك الخليط لمدة نصف ساعة.

ثم يتم تجفيف القدمين ويتم وضع الكريم المرطب ثم يتم ارتداء الجوارب القطنية.

يتم تكرار تلك الوصفة مرتين في كل أسبوع.

استخدام الملح لتقشير القدمين

يعتبر الملح من أكفء الوسائل التي تساعد على تقشير القدمين بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية مكونات استخدام الخل لتقشير القدمين:

ملعقتان كبيرتان من السكر. ملعقتان كبيرتان من الخل. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة من عصير الليمون.

كيفية الاستخدام

أولًا يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض ثم يتم فرك القدمين جيدًا بذلك الخليط والاستمرار في ذلك لمدة خمسة دقائق. بعد ذلك يتم غسل القدم وترطيبها بالكريم وبعد ذلك يتم ارتداء الجوارب. يفضل أن يتم تكرار هذا الماسك مرتين في كل أسبوع.

كيفية استخدام الحجر لتقشير القدمين

يعتبر الحجر من إحدى الطرق الفعالة التي تساعد في تقشير القدمين بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدامه: