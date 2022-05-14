سر طول شعر رضوي الشربيني وكيفية العناية بالشعر وطرق تطويل الشعر

يجب أن نشير في البداية أن العناية بالشعر تعتبر من الأمور المهمة بصورة كبيرة للغاية لكل سيدة حيث يعتبر الشعر رمز من رموز الجمال هو نصف جمال المرأة، لذلك يتواجد العديد من النساء في الوقت الحالي التي ترغب في إيجاد افضل طريقة من أجل مساعدتهم على الحفاظ على قوة وحيوية الشعر أيضاً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق المختلفة من أجل تطويل الشعر والعناية به تابعوا معانا خلال السطور القادمة.

كيفية العناية بالشعر

في البداية تركيبة جل الصبار، حيث يتم وضع أربع ملاعق من جل الصبار مع أربع ملاعق من الماء ثم يتم إضافة عشر قطرات من زيت الخروع أو من زيت الزيتون.

يجب عليكم بعد ذلك خلط جميع الزيوت مع بعضها ويتم وضعها في زجاجة نظيفة ثم يمكنكم استخدامها يوميا حسب الشعر.

في خلال فترة قصيرة سوف تلاحظين النتيجة.

طول شعر رضوي الشربيني

من أجل الحصول على طول شعر رضوي الشربيني يجب عليكم اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليكم خلط خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ويتم إضافة ملعقة كبيرة من العسل.

ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا.

ثم يتم وضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم يتم بعد ذلك وضع قبعة استحمام على الشعر أو كيس بلاستيكي ويتم وضعها على الشعر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

يمكنكم استخدام هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع من أجل الحفاظ على شعر رطب وناعم.

طرق العناية بالشعر