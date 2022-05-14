طريقة عمل تورتة باردة بدون فرن ولا بيض سهلة وبسيطة بطعم قمة في الروعة

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طريقة عمل تورتة باردة بدون فرن ، أغلب ستات البيوت تبحث دومًا على الحلويات سريعة التحضير بدون فرن، ولأننا نحرص على تلبية كل ما تبحثين عنه سنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل تورتة باردة بدون فرن، ستساعدك في تحضير وجبة شهية ومميزة رائعة، وأيضًا يتم تحضيرها بخطوات بسيطة تعدينها كالمحترفين وأفضل من التي تقدم في كبارة المحلات فليس من الضروري أن تكوني من المحترفين، جربيها الآن وستكون من أهم الأكلات المحببة للأطفال والكبار، وستجعلها ضمن وصفاتك الأساسية خاصةً في فصل الصيف، مكوناتها متوفرة في بيتك، اسعدي افراد اسرتك تورتة باردة بدون فرن بطعم ولا أروع وبشكل شهي ومميز جدًا. طريقة عمل تورتة باردة بدون فرن المكونات 200 جم زبدة.

200 جم من الكاكاو المحلى.

300 مل من الحليب.

100 مل من الكريمة السائلة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

فانيليا.

2 باكو من البسكويت الفانيليا أو الشوكولاتة.

لتزيين التورتة :- كريمة مخفوقة، شوكولاتة، كاكاو أي مكون حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم وضع البسكويت في بولة ويكسر جيدًا ثم اتركيه جانبًا.

احضري وعاء على النار واتركي فيه الزبدة حتى تذوب تمامًا ثم ضعي الكاكاو مع التقليب حتى يحمص تمامًا.

ثم أضيفي لها الكريمة والفانيليا واستمري في التقليب جيدًا حتى يصبح القوام سميط.

ضعي الخليط السابق البسكويت المكسر واستمري في التقليب.

صبي الخليط في قالب مبطن بكيس من البلاستيك وساوي السطح.

اتركي التورتة في الثلاجة حتى تصبح متماسكة، وزينيها بالكريمة المخفوقة ورشها بالكاكاو والشوكولاتة. الطريقة الثانية: طريقة عمل تورتة باردة بدون فرن فاطمة أبو حاتي المكونات نصف كيلو من البسكويت السادة.

كوب من الكريم شانتيه الخام المخفوق.

كوب من صوص الكراميل.

400 جرام من الجبن الكريمي.

خليط تغميس البسكويت: ملعقة كبيرة من النسكافية البودرة + كوب من الحليب.

للتزيين كاكاو خام بودر. طريقة التحضير ضعي الجبن الكريمي في وعاء عميق واخفقيها جيدًا حتى يصبح القوام ناعم تمامًا.

ضعي صوص الكراميل مع الاستمرار في الخفق ثم ضعي الكريم شانتيه واخفقي مرة أخرى.

احرصي على أن يكون القوام كله متجانس ثم اتركي الخليط في الثلاجة حتى يصبح متماسك.

ضعي الخليط في كيس حلواني واتركيه جانبًا.

احضري وعاء وضعي به الحليب + النسكافية و اغمسي به ورصيه في الصينية حتى تشكل طبقة سميكة من الأسفل، وضعي عليه الخليط السابق.

ثم شكلي طبقات حتى تحصلين على تورتة باردة مثالية، ولا تنسي رش الوجه بالكاكاو الخام باستخدام المصفاة.

اتركيها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة تمامًا ثم قطعيها وقدميها على الفور. عمر شويل - جدة طريقة عمل تورتة باردة بدون فرن ولا بيض سهلة وبسيطة بطعم قمة في الروعة - ثقفني

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