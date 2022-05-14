احسن بديل للمكملات الغذائية عصير الماغنسيوم والزنك

البديل المثالي للمكملات الغذائية عصير الزنك والماغنيسيوم الأشهر، له فوائد كثيرة للجسم، فضلا على ذلك له طعم لذيذ افضل من المشروبات التي تحتوي على لبن،مما يجعله مستحب ونفضل أيضا لدي الكبار والصغار، لتعويض الجسم عن عنصر الماغنسيوم الذي يعد من أهم العناصر لتغذية الجسم، كما سنتعرف سويا علي اهم أعراض نقص الماغنسيوم في الجسم.

عصير المغنيسيوم

المكونات المطلوبة

١٠ جرامات لوز فيما يعادل عشر حبات.

٢٠ جرام من السمسم فيما يعادل ثلث كوب.

٢٠جرام من بذور القرع أو اللب الأبيض من غير قشر فيما يعاد ثلث كوب.

ثمرة واحدة من الموز.

اربع حبات من التمر بون نواة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

تطحن المكونات كلها في المطحنة جيدا حتى يصبح مسحوق كرمل البحر. يطاف المسحوق المطحون كله في الخلاط مع ثمرة الموز والتمر. يضاف كوب الماء مع المكونات في الخلاط الكهربائي ليكون العصير المطلوب.

فوائد عصير الماغنسيوم

يحتوي هذا المشروب على ٢٠٥ جرام الماغنسيوم، أي ما يعادل ٥٦٪ من الاحتياج اليومي للجسم من هذا العنصر.

شرب هذا العصير مرتين في اليوم يمد الجسم بالنسبة الكاملة المطلوبة من الماغنسيوم المعدن المهم جدا للجسم.

يعد الماغنسيوم من العناصر المهمة للحفاظ على الأداء السليم للعضلات والأعصاب، كما يعزز عمل جهاز المناعة ويحافظ على ثبات معدل ضربات القلب، ويحافظ الماغنسيوم علي ضبط مستويات السكر في الدم وفي المحافظة على معدل ضغط الدم أيضا.

يوفر هذا العصير ٥٥٪ من نسبة الفسفور التي يحتاجها الجسم، ومن الزنك ٣٧٪ ومن الحديد ٢٦٪، ومن البوتاسيوم بنسبة ٢٠٪.

أعراض نقص الماغنسيوم

اضطراب في نبضات القلب بين الارتفاع والانخفاض. انقباضات وتشنجات في العضلات. إرتفاع ضغط الدم وآلام الرأس. القلق والأرق وصعوبات في النوم. هشاشة العظام وآلام المفاصل. الشعور بالإرهاق والانهاك والتعب. الانزعاج الدائم من الأصوات العالية. حدوث الإمساك أحيانا.

وبهذا المشروب يكون حصل الجسم على نسبة كبيرة من الماغنسيوم والزنك، ومن الأفضل تكرار مرتين يوميا أو حسب الرغبة لتحقيق أقصى استفادة منه.