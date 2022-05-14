لن تلجأ لطبيب الأسنان مرة أخري تبييض الأسنان وإزالة الجير فقط بالمضمضة بهذا المحلول

اصفرار الأسنان مشكلة كبيرة يعاني منها العديد من الأشخاص، والذهاب الى الطبيب امر مرهق لذلك يبحث العديد من الذين يعانون من اصفرار الأسنان عن طرق لعلاجها، والتخلص منها بشكل نهائي، وفي المقال التالي نقدم لكم اسهل الطرق في تنظيف الأسنان والتخلص من الجير واصفرار الأسنان بشكل نهائي ولكن يجب الانتباه الى انه يجب تنظيفها والعناية بها من اجل الحفاظ عليها وعلى بياضها.

طرق التخلص من الجير

نقدم لكم العديد من الطرق التي تساعد في التخلص من الجير، وآمن هذه الطرق هي:

الطريقة الأولى باستخدام الكركم والفحم

المكونات:

حبوب الفحم.

كركم مطحون.

معجون الأسنان.

عصير الليمون.

طريقة التطبيق:

طحن الفحم جيدًا.

إضافة الكركم عليها.

وضع معجون الأسنان.

خلط المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

إضافة عصير الليمون.

الخلط مرة أخرى حتى تمام التجانس.

وضع الخليط على فرشاة الأسنان.

تنظيف الأسنان لمدة ثلاثة دقائق.

غسل الأسنان جيدًا بالمياه.

الطريقة الثانية باستخدام الملح:

المكونات:

مياه.

ملح.

طريقة التطبيق:

القليل من المياه الفاترة.

إضافة الملح عليها.

وضع شرائح الليمون.

إضافة الخل.

تقليب المكونات جيدًا.

استخدامه كمضمضة بعد الوجبات.

إزالة الجير بقشر الموز

فرك الأسنان بقشور الموز تساعد في تبييضها والتخلص من الجير، لمدة خمس دقائق.

الطريقة الرابعة باستخدام الفراولة:

طحن حبات الفراولة وصناعة عجينه منها وفرك الأسنان بها يساعد في التخلص من اصفرار الأسنان.

الطريقة الخامسة باستخدام صودا الخب:

وضع صودا الخبز على فرشاة الأسنان والمعجون لتنظيف الأسنان بها، يساعد على علاج اصفرار الأسنان والتخلص منها نهائيًا.

أسباب اصفرار الأسنان

هناك عدة عوامل تؤدي إلى اصفرار الأسنان، وأهم هذه الأسباب هي: