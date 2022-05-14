طريقة تخزين البامية ب 3 طرق مختلفة من السنة للسنة من غير لونها يتغير

تعتبر البامية من الخضروات الصيفية والتي يحبها الكثير ويقبلون عليها، ويتم طهيها مع اللحم، وخاصة اللحم الضاني، وهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، وترغب الكثير من ربات المنزل في تخزين البامية طوال السنة، فنقدم لكي سيدتي طريقة تخزين البامية بأكثر من طريقة دون تغيير في طعمها ولا لونها.

طريقة تخزين البامية بطريقة صحيحة

يمكنك تخزين البامية طوال السنة دون الحاجة لشرائها من الخارج وبتكلفة أقل، ويمكنك تخزينها بإحدى هذه الطرق، لكن اتبعي الخطوات الآتية للحصول على بامية طازجة، وهي:

قومي باختيار نوع البامية البلدي ذات القرون الصغيرة في الحجم.

احضري سكين صغير وقومي بالتخلص من قرون البامية.

قومي بغسل البامية جيدا بالماء ثم قومي بنقعها لمدة نصف ساعة حتى تتخلص من الأتربة الملتصقة بها، ثم قومي بتصنيفها إلى أن تجف وتتخلص نهائيا من الماء.

احضري إناء معدني واملئيه إلى نصفه بالماء، ثم ارفعيه على النار حتى يغلي.

قومي بوضع البامية في الإناء واتركيها تغلي لمدة دقيقتين.

قومي بتصفيتها من الماء وضعيها على الفور في إناء به ماء مثلج.

ضعيها في مصفاة بعد ذلك للتخلص من الماء العالق بها.

قومي فيما بعد بتحضير محلول التخليل وهو عبارة عن كوب من الماء المغلي وكوب من الماء البارد مع ملعقة صغيرة من الملح.

قومي بوضع البامية في إناء وضيفي إليها المحلول ثم قومي برج الإناء عدة مرات لتتخلص البامية من الهواء ثم قومي بوضعها في أكياس الثلاجة وحفظها في الفريزر.

فوائد البامية للجسم

من أبرز فوائد البامية للجسم تكون كالتالي: