نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تخزين البامية ب 3 طرق مختلفة من السنة للسنة من غير لونها يتغير في المقال التالي
تعتبر البامية من الخضروات الصيفية والتي يحبها الكثير ويقبلون عليها، ويتم طهيها مع اللحم، وخاصة اللحم الضاني، وهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، وترغب الكثير من ربات المنزل في تخزين البامية طوال السنة، فنقدم لكي سيدتي طريقة تخزين البامية بأكثر من طريقة دون تغيير في طعمها ولا لونها.
طريقة تخزين البامية بطريقة صحيحة
يمكنك تخزين البامية طوال السنة دون الحاجة لشرائها من الخارج وبتكلفة أقل، ويمكنك تخزينها بإحدى هذه الطرق، لكن اتبعي الخطوات الآتية للحصول على بامية طازجة، وهي:
- قومي باختيار نوع البامية البلدي ذات القرون الصغيرة في الحجم.
- احضري سكين صغير وقومي بالتخلص من قرون البامية.
- قومي بغسل البامية جيدا بالماء ثم قومي بنقعها لمدة نصف ساعة حتى تتخلص من الأتربة الملتصقة بها، ثم قومي بتصنيفها إلى أن تجف وتتخلص نهائيا من الماء.
- احضري إناء معدني واملئيه إلى نصفه بالماء، ثم ارفعيه على النار حتى يغلي.
- قومي بوضع البامية في الإناء واتركيها تغلي لمدة دقيقتين.
- قومي بتصفيتها من الماء وضعيها على الفور في إناء به ماء مثلج.
- ضعيها في مصفاة بعد ذلك للتخلص من الماء العالق بها.
- قومي فيما بعد بتحضير محلول التخليل وهو عبارة عن كوب من الماء المغلي وكوب من الماء البارد مع ملعقة صغيرة من الملح.
- قومي بوضع البامية في إناء وضيفي إليها المحلول ثم قومي برج الإناء عدة مرات لتتخلص البامية من الهواء ثم قومي بوضعها في أكياس الثلاجة وحفظها في الفريزر.
فوائد البامية للجسم
من أبرز فوائد البامية للجسم تكون كالتالي:
- حيث انها تساهم في علاج الربو.
- تعمل على تحفيز صحة الجهاز المناعي.
- تقي من الإصابة بفقر الدم.
- تقلل من الإصابة بمرض السرطان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تخزين البامية ب 3 طرق مختلفة من السنة للسنة من غير لونها يتغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.