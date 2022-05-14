أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وتقوية عضلة القلب و تفتيح الشرايين المسدودة في 3 أيام

جهاز المناعة في جسم الإنسان من أهم وأخطر الأجهزة لأنه يواجه أي أمراض قد تهاجم الجسم ويتكون من مجموعة متنوعة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء الجسم وخلاياه بغرض حمايته من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية.

مشروب الزنجبيل بالليمون وحبة البركة

يعتبر مشروب الزنجبيل بالليمون وحبة البركة من المشروبات الهامة والتي لها بالغ الأثر في حماية وتقوية جهاز المناعة وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين حيث أنه يقوم بتذويب الدهون المتراكمة داخل الشرايين مما يساعد على تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية ويقوم أيضًا بتحفيز الأجسام المضادة لكثير من الأمراض.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل بالليمون وحبة البركة

المكونات :

حبة ليمون.

نصف كوب زنجبيل.

نصف كوب عسل.

ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير:

نحضر زجاجة فارغة نقوم بوضع الزنجبيل والليمون وحبة البركة والماء بها.

ونخلط جميع المكونات جيدا ثم نضيف العسل.

نترك الزجاجة جانبا لمدة ليلة كاملة حتى تتفاعل المكونات مع المياه ثم نقون بتناولها مرة يوميا أو مرتين.

فوائد تناول مشروب الزنجبيل بالليمون وحبة البركة