24 رغيف فينو من كيلو دقيق احلي من بتاع الأفران في 15 دقيقة فقط

بعد ارتفاع الأسعار وحدوث أزمة الدقيق في العالم أجمع بعد الحرب العالمية بين روسيا وأوكرانيا، بدأت ربات المنزل البحث عن طرق من أجل توفير الخبز خاصة الخبز الخاص بالساندويتشات الخاصة بأطفالهم من أجل التوجه إلى مدارسهم، ويبحث بشكل مكثف عن أفضل وأسهل الطرق من أجل صناعته، وفي المقال التالي نقدم لكم تلك الطريقة التي قد لا تكلفكم أكثر من كيلو دقيق لصنع كميات من الخبز.

طريقة عمل الرغيف الفينو

المكونات:

الدقيق.

مياه.

حليب بودرة.

زيت عباد الشمس.

ملح.

سكر.

فانيليا.

طريقة التحضير:

في وعاء نضع جميع المواد الجافة.

خلطهم جيدًا.

إضافة الزيت مع التحريك ببطء.

إضافة المياه.

العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة وناعمة ولزجة.

تشكيلها على شكل كرات صغيرة.

تركها لمدة ساعة حتى ترتاح.

في صينية في الفرن نضع فوقها ورق الزبدة.

نمد العجينة لتصبح كشكل الفينو.

ترك بعض المساحة بين الخبز من أجل نضجه بشكل كامل.

نترك العجينة ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة.

تغطيتها بغلاف بلاستيكي.

تسخين الفرن.

وضع الصينية في الفرن وعدم فتحه حتى رؤية انتفاخ الخبز.

عند نضجه وإخراج نضعه في وعاء ونغطيه بقطعة قماش نظيفة.

كيفية نجاح الخبز

هناك بعض الخطوات الإضافية والتي ليس من الواجب القيام بها لكنها ستضفي نكهة أفضل على الرغيف، هذه الخطوات هي: