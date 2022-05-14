أسهل طريقة لعمل كيكة الروانى الهشة اللذيذة جدا كيكة البسبوسة خطوة بخطوة

الكيك من أشهر الحلويات التي يمكن عملها وهي خفيفة ومغذية، ويحبها العديد من الأطفال ويكن صناعتها بأقل تكاليف ومكونات بسيطة وكيك الرواني تحديدًا يعود إلى اليمن وهو يشبه الكيك المصري لكن به بعض الاختلافات، وفي المقال التالي سنعرفكم على طريقة صناعته وأفضل الطرق لعمله كما يمكننا أن نقدم مجموعة من النصائح من أجل أن يكون ألذ.

طريقة عمل كيك الرواني

المكونات:

دقيق سميد.

سكر.

بيض.

فانيليا.

ملح.

جوزالهند.

للقطر

عسل أبيض.

مياه دافئة.

للوجه

جوزالهند.

فستق مجروش.

طريقة التحضير:

في وعاء نضع البيض والسكر والفانيليا.

خلهم بالمضرب الكهربائي جيدًا.

خلهم بالمضرب الكهربائي جيدًا. الحصول على قوام كريمي.

في وعاء آخر نضع الدقيق والسميد وجوزالهند والملح.

خطلهم جيدًا.

خطلهم جيدًا. وضع الخليط الأول على الخليط الثاني.

في صينية نضع خليط الكيك.

في صينية نضع خليط الكيك. وضع الصينية في الفرن.

تركها جانبًا بعد نضجها لتهدأ.

وضع العسل على المياه الدافئة وتقليبهم جيدًا.

نأخذ الخليط ونوزعه على الكيك.

توزيع الفستق وجوزالهند المبشور على الوجه.

نصائح لنجاح الكيك

نقدم لكم مجموعة من النصائح الهامة ليكون كيك الرواني كما تحبون، وهذه النصائح هي:

وضع الخليط الجاف بشكل بطيء وتدريجي من أجل اختلاطه بشكل جيد.

مراعاة خلط المكونات جميعها في اتجاه عكس عقارب الساعة.

مراعاة خلط المكونات جميعها في اتجاه عكس عقارب الساعة. استخدام القطر العادي أو القطر المكتوب في الوصفة.

أن يكون القطر ساخن والكيك بارد بعض الشيء.

التأكد من أن المكونات المستخدمة في نفس درجة حرارة الغرفة.

فوائد تناول الكيك

الكيك له العديد من الفوائد نذكر بعضها هي: