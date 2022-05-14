أحلي سمبوسك مقلية بالجبنة الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

السمبوسك المقلية بالجبنة من أحلي وألذ أنواع المعجنات التي يتم تناولها في أي وقت من الأوقات بشكل كبير، هي من الأكلات المنتشر تناولها في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي يقبل على تناولها كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير، وذلك لتمتع السمبوسك بالطعم الرائع والشهي والذي يمكن تناولها مع الكثير من الأكلات اللذيذة، حيث يمكن أن تناولها بجانب البطاطس المقلية والسلطة والكاتشب والمايونيز في وجبة الإفطار أو العشاء، ويتم تناولها بشكل كبير في وجبة الغداء بجانب العديد من أصناف الطعام سواء كان مشويات، أو طعام مطبوخ، أو مسلوق والعديد من أصناف الطعام الأخري وذلك بجانب المقبلات المختلفة علي حسب الرغبة، لذلك تعتبر السمبوسك المقلية من أهم الأكلات الشهية علي مائدة الطعام بشكل كبير، والتي عملها في العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد الميلاد الخاصة بابنائنا وبناتنا والتي يتم عملها في المنزل، لذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل أحلي وأطعم سمبوسك مقلية بالجبنة.

طريقة عمل السمبوسك المقلية بالجبنة ومكوناتها

المكونات

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الجبن المشكل والموتزريلا.

طريقة التحضير