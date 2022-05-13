أسباب ظهور علامات البثور وأنواعها وكيفية التخلص منها

يمكن أن تكون علامات البثور القديمة بمثابة تذكير قاسي بمشاكل بشرتنا. أفضل طريقة لتجاهل ظهور البثور هي منع ظهور الحبوب واتباع نظام غذائي متوازن. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر بكثير من مجرد نظام غذائي ونمط حياة يساهمان في ظهور علامات البثور. يمكن أن تؤثر علامات البثور المزعجة هذه على ثقتك بنفسك. ولكن، هناك أكثر من طريقة لمعرفة كيفية إزالة علامات البثور. إذا كنت تبحث عن طرق فعالة لإزالة علامات البثور من وجهك، فسيوجهك هذا المقال.

ما الذي يسبب علامات البثور

كثير من الناس يخطئون في حب الشباب والبثور على أنهما نفس الشيء. في حين أن حب الشباب هو حالة جلدية، فإن البثور هي عرض جانبي لأحد أعراض حب الشباب. تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة تضررًا بسبب حب الشباب والبثور. تظهر البثور، في معظم الحالات، على شكل دمامل طبيعية على بشرتك. عندما تتراكم الأوساخ والسموم والدهون على خلايا بشرتك، يؤدي ذلك إلى انسداد المسام. ونتيجة لذلك، تؤدي هذه المسام المسدودة إلى ظهور البثور. لإزالة علامات البثور بشكل فعال، من الضروري أن تحافظ على نظافة وجهك. يعاني الكثير من الناس من البثور بسبب التغيرات الهرمونية. ومع ذلك، بغض النظر عن الحالة، فإن علامات البثور هي كابوس مخيف لنا جميعًا.

أنواع علامات البثور

هناك ثلاثة أنواع أساسية من علامات البثور. يتم التعرف عليها عادة من خلال مظهرها على الجلد.

التي تصبح مسطحة وسوداء: هي الأسهل في التنظيف. ذو رأس أبيض: هذه الأنواع من البثور تبدو أضيق، ولكن لها تأثير عميق. هذه العلامات هي أيضا بسبب فقدان الكولاجين في الجلد. الندبات التي تترك علامات حمراء وبنية وشديدة: تحدث هذه الندبات بسبب اختلال التوازن الهرموني، وغالبًا ما يكون من الصعب جدًا تركها.

لا شك في هذه البثور تشكل رعبًا دائما لكثير من الشباب وخاصة الإناث اللاتي يصل لهن الحال لعدم الخروج مع صديقاتهن لمجرد أن وجهها يمتلئ بهذه البثور. لحسن الحظ أننا في ثقفني وضعنا قائمة بأفضل طرق إزالة علامات البثور القديمة ب 5 طرق فعالة ومجربة.