وصفات للعناية بالبشرة الدهنية بطرق طبيعية

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عمر شويل - جدة وصفات للعناية بالبشرة الدهنية، نظرًا لوجود الغدد الدهنية ونشاطها، تُعرف البشرة الدهنية بتراكم كميات كبيرة من الدهون والزيوت على الطبقة الخارجية من الجلد، بالإضافة إلى تهيج الجلد، غالبًا ما تؤدي هذه المشكلة إلى ظهور جزيئات ورؤوس سوداء، التغيرات الهرمونية الناتجة عن العوامل الوراثية الدهنية والطعام والإجهاد والتعب والبلوغ، بالإضافة إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة ببشرة دهنية أثناء الحيض، أثناء تناول حبوب منع الحمل أو الحمل أو انقطاع الطمث. كما أن البشرة الدهنية هي من أسباب ظهور علامات البثور.

وصفات للعناية بالبشرة الدهنية

فيما يلي سنتحدث عن مجموعة من الوصفات للبشرة الدهنية التي تعمل على نضارة ونعومة البشرة، ومنها:

وصفة بياض البيض وعصير الليمون

يساعد بياض البيض على تقليل دهون البشرة الدهنية، وامتصاص الزيت، وشد الجلد، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

المكونات

بياض بيضة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

اخلطي بياض البيض مع عصير الليمون.

ضعيها على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة.

نغسل وجوهنا بالماء الدافئ.

وصفة الزبادي والشوفان والعسل

يساعد الزبادي في التقشير الخفيف ويساعد على امتصاص الدهون الزائدة بالوجه لاحتوائه على حمض اللاكتيك.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي العضوي.

ملعقة شوفان مطحون.

1 ملعقة صغيرة من العسل الدافئ.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات معًا.

ضعي الخليط على الوجه.

اتركي الخليط لمدة 10-15 دقيقة.

نغسل وجوهنا بالماء الدافئ.

وصفة الطماطم لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

تعتبر الطماطم من أهم العلاجات للبشرة الدهنية لما لها من خصائص تنقية لون البشرة وإعادة النضارة وتقليص المسام.

بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي مما يجعلها علاج فعال للبشرة الدهنية الجلد، والأحماض الموجود في الطماطم تساعد على امتصاص الدهون من الجلد. اقرأ أيضا 5 طرق لإزالة بقايا علامات البثور وحب الشباب بوصفات طبيعية التي تسببها البشرة الدهنية.

المكونات

حبة من الطماطم.

طريقة التحضير