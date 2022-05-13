نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة السينابون الفاخرة الإسفنجية الهشة والخفيفة الاصلية وطعم يجنن في المقال التالي
تعتبر كيكة السينابون من افضل أنواع الكيك والمحببة لدى الجميع. كما تعد كيكة السينابون من الحلويات الغربية الأصل والتي انتشرت في اسيا والوطن العربي مؤخرا. وذلك لما تتميز به من طعم ومذاق رائع وشهى. وهى من الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الاشخاص.كما انه من السهل تحضير كيكة السينابون بعدة طرق ووصفات متنوعة حسب الرغبة. ومن خلال موقع ثقفنى المميز نوضح طريقة عمل كيكة السينابون الشهية الاصلية في الخطوات التأليه.
خطوات تحضير كيكة السينابون
لكى يتم تحضير كيكة السينابون الهشة يوجد مكونات خاصة بكيكة السينابون. وكذلك مكونات لازمة للحشو. مع مكونات الصوص. وسوف نوضح اهم المكونات والمقادير اللازمة من خلال السطور التالية. حتى تستطيع ربات البيوت تحضير كيكة السينابون بالطعم الشهي واللذيذ والطريقة الصحيحة.
مكونات كيكة السينابون
- مقدار كوبان من الدقيق النقي.
- ثم نصف كوب من الزيت.
- مع كوب من السكر.
- أيضا علبة من الزبادي.
- كذلك اربع حبات من البيض.
- ثم نصف كوب من الحليب.
- مع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- أيضا ملعقة من الفانيليا.
مكونات حشو كيكة السينابون
- سبع حبات من البسكويت مفتت.
- مع ملعقة من القرفة.
- ثم ملعقة من النسكافية.
- واحد ظرف من الدريم ويب.
- مع ثلاث ملاعق من الزبدة.
مكونات الصوص
- مقدار علبة من الحليب المكثف.
- ثم ظرف من الدريم.
- مع خمس حبات من جبن الكيرى.
- استخدام صوص هيرشى لعمل خطوط الشكولاتة.
خطوات تحضير وعمل كيكة السينابون الهشة
- يتم خلط مكونات الحشو والتغطية بوضع الزبدة على نار متوسطة ثم خلط باقي المكونات جيدا وترفع من على النار وتوضع جانبا.
- كذلك خلط مكونات الصوص في الخلاط جيدا مع الخفق الجيد وتترك جانبا.
- ثم تسخين الفرن على 180 درجة لحين تجهيز الكيكة.
- احضار قالب الكيك ويدهن ببعض الزبدة ويرش ببعض الدقيق.
- يتم نخل الدقيق جيدا مع البيكنج بود لضمان الخلط جيدا.
- خفق السكر مع البيض والفانيليا جيدا ثم إضافة الحليب والزبادي والزيت وخفق المكونات بشكل جيد جدا.
- إضافة المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر الى المكونات وخلط المكونات.
- توزيع نص كمية الكيكة في قالب الكيك وتوزيع الحشو فوق مزيج الكيك في القالب بالتساوي.
- إضافة باقي مزيج الكيكة. وضع القالب في الفرن وتترك الكيكة حتى تنضج جيدا.
- اخراج الكيكة من الفرن وتترك حتى تبرد ثم توضع في طبق التقديم وتوزيع الصوص فوق الكيكة وخيوط الهرشى وتقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة السينابون الفاخرة الإسفنجية الهشة والخفيفة الاصلية وطعم يجنن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.