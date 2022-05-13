طريقة عمل كيكة السينابون الفاخرة الإسفنجية الهشة والخفيفة الاصلية وطعم يجنن

تعتبر كيكة السينابون من افضل أنواع الكيك والمحببة لدى الجميع. كما تعد كيكة السينابون من الحلويات الغربية الأصل والتي انتشرت في اسيا والوطن العربي مؤخرا. وذلك لما تتميز به من طعم ومذاق رائع وشهى. وهى من الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الاشخاص.كما انه من السهل تحضير كيكة السينابون بعدة طرق ووصفات متنوعة حسب الرغبة. ومن خلال موقع ثقفنى المميز نوضح طريقة عمل كيكة السينابون الشهية الاصلية في الخطوات التأليه.

خطوات تحضير كيكة السينابون

لكى يتم تحضير كيكة السينابون الهشة يوجد مكونات خاصة بكيكة السينابون. وكذلك مكونات لازمة للحشو. مع مكونات الصوص. وسوف نوضح اهم المكونات والمقادير اللازمة من خلال السطور التالية. حتى تستطيع ربات البيوت تحضير كيكة السينابون بالطعم الشهي واللذيذ والطريقة الصحيحة.

مكونات كيكة السينابون

مقدار كوبان من الدقيق النقي.

ثم نصف كوب من الزيت.

مع كوب من السكر.

أيضا علبة من الزبادي.

كذلك اربع حبات من البيض.

ثم نصف كوب من الحليب.

مع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

أيضا ملعقة من الفانيليا.

مكونات حشو كيكة السينابون

سبع حبات من البسكويت مفتت.

مع ملعقة من القرفة.

ثم ملعقة من النسكافية.

واحد ظرف من الدريم ويب.

مع ثلاث ملاعق من الزبدة.

مكونات الصوص

مقدار علبة من الحليب المكثف.

ثم ظرف من الدريم.

مع خمس حبات من جبن الكيرى.

استخدام صوص هيرشى لعمل خطوط الشكولاتة.

خطوات تحضير وعمل كيكة السينابون الهشة