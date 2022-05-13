نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية ومجربة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم ستندهشي من النتيجة في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن وسيلة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم بأقل مجهود، لأن الشعر الزائد يعطي مظهر غير مناسب تماما لجاذبية المرأة، واليوم سنقدم لكم مجموعة من الخلطات الطبيعية للتخلص من الشعر الزائد في الجسم، ولا تسبب أي تهيج للبشرة لأن جميع مكوناتها طبيعية سنقدمها لكم الآن:
وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الزائد في الجسم
تتنوع الوصفات الطبيعية التي تستخدمها السيدات للتخلص من الشعر الزائد ومن أفضل تلك الوصفات والتي تؤدي إلى نتائج ممتازه هي الوصفات التي سنقدمها لكم اليوم وهي:
- وصفة الدقيق والليمون: يتم خلط ربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من الدقيق الأبيض، نقلبهم جيدا معا حتى الحصول على عجين متماسك، يفرد الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه، ويترك ربع ساعة حتى يجف تماما، ثم يفرك جيدا مع اتجاه نمو الشعر، سنلاحظ سقوط الشعر الزائد، ونقوم بغسل الجلد بماء فاتر للتخلص من باقي الخليط.
- وصفة بياض البيض والنشا: من أهم الوصفات المستخدمة للتخلص من الشعر وخاصة شعر الوجه، ويتم تحضير ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من السكر، بياض بيضة، نخلطهم جيدا معا، وتوزع جيدا على الوجه بالكامل، ننتظر حتى يجف تماما، ونقشر وسنلاحظ إزالة كل الشعر الزائد بكل سهولة.
- خلطة الليمون والعسل: تعد تلك الوصفة من أفضل الطرق لإزالة شعر الجسم، نخلط ملعقتين من العسل مع ربع كوب من عصير الليمون، ونفرد على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونترك الخليط لمدة ربع ساعة، تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتائج.
- خلطة منقوع الترمس: بعد أن تتخلصي من الشعر عن طريق إحدى الوسائل المناسبة لكي، يجب أن تبحثي عن طريقة لتأخر نمو الشعر، ولا يوجد أفضل من وصفة منقوع الترمس لهذا الغرض، فعند المواظبة عليه ستلاحظين الفرق، فيجب نقع الترمس في الماء لمدة لا تقل عن ثمانية ساعات، وندهن المنطقة التي تمت إزالة الشعر منها بالماء المنقول بالتأمينات ونفعل ذلك يوميا لمدة ثلاث أسابيع، وستلاحظين الفرق حيث أن الشعر سيدي يظهر بشكل متأخر.
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