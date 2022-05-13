أسرع طريقة لتحضير البيتزا في المنزل بمذاق رائع مثل المطاعم

تنال الوجبات السريعة على إقبال كبير من قبل جميع الأفراد والدول التي انتشرت فيها الوجبات السريعة حيث تعتبر في جميع الدول في ذلك الوقت سواء الدول الأوروبية أو الدول العربية، حيث تعتبر الوجبات السريعة من الوجبات العالمية غير مرتبطة بدولة معينة وقد قدم المطبخ الإيطالي وجبة من أشهر الوجبات السريعة هي وجبة البيتزا التي لا يختلف عليها أحد بسبب الإبداع في طريقة إعدادها وجودة التحضير وكذلك المكونات المضافة ومن المعروف أن البيتزا تحتاج العديد من المكونات لذلك تستسهل بعض الأمهات شرائها من المطاعم ولكن ترتفع تكلفة شراء البيتزا عند الرغبة في شرائها لجميع أفراد الاسرة لذلك تفكر في تحضيرها في المنزل حتى توفر في الثمن وتعتبر طريقة تحضير البيتزا من الطرق التي تبدأ فيها الأمهات لذلك نقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير البيتزا في المنزل

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من مسحوق الخميره الفورية.

رشة من السكر.

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

مقدار من زيت النباتي النقي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: