نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتحضير البيتزا في المنزل بمذاق رائع مثل المطاعم في المقال التالي
تنال الوجبات السريعة على إقبال كبير من قبل جميع الأفراد والدول التي انتشرت فيها الوجبات السريعة حيث تعتبر في جميع الدول في ذلك الوقت سواء الدول الأوروبية أو الدول العربية، حيث تعتبر الوجبات السريعة من الوجبات العالمية غير مرتبطة بدولة معينة وقد قدم المطبخ الإيطالي وجبة من أشهر الوجبات السريعة هي وجبة البيتزا التي لا يختلف عليها أحد بسبب الإبداع في طريقة إعدادها وجودة التحضير وكذلك المكونات المضافة ومن المعروف أن البيتزا تحتاج العديد من المكونات لذلك تستسهل بعض الأمهات شرائها من المطاعم ولكن ترتفع تكلفة شراء البيتزا عند الرغبة في شرائها لجميع أفراد الاسرة لذلك تفكر في تحضيرها في المنزل حتى توفر في الثمن وتعتبر طريقة تحضير البيتزا من الطرق التي تبدأ فيها الأمهات لذلك نقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.
طريقة تحضير البيتزا في المنزل
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو جرام من الدقيق الفاخر.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الخميره الفورية.
- رشة من السكر.
- مقدار مناسب من الماء الدافئ.
- مقدار من زيت النباتي النقي.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
- أولاً احضري كوب من الماء الفاتر ووضع فيه الخميرة بالإضافة إلى السكر وتقليبهم معاً ونتركها جانباً في مكان دافئ.
- ثانياً نضع الدقيق في وعاء واسع بالإضافة إلى رشة بسيطة من الملح ثم يوضع الزيت ويتم عجن المكونات معاً ثم نحضر خليط الخميرة السابق بعد التفاعل والاستمرار في العجن ثم نقوم بوضع غطاء على العجين ونتركه حتى يختمر.
- ثالثاً بعد مرور ساعه من الوقت نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة المخصصة لفرد العجين وتركها مرة أخرى لمدة لا تقل عن ساعه.
- تحضير صينية متوسطة مناسبة لحجم البيتزا ذات حائط صغير ونقوم بفرد فيها العجينة، ثم احضري فرشاة خاصه بالطبخ وضعي بها صلصة البيتزا.
- حضري المكونات التي ترغبين في إضافتها للبيتزا سواء من الجبنة أو اللحوم والفراخ بالإضافة إلى الخضراوات من الفلفل الرومي وغيره ثم الزيتون الأسود المقطع شرائح.
- ضعي صينية البيتزا في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم فتح الفرن وإخراج البيتزا وتقديمها ساخنة وشهية.
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