كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى في المنزل

كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى يعتبر من المأكولات البحرية المشهورة والمتعارف عليها حيث يختلف في طريقة تحضيره من بلد إلى اخرى حيث له طرق عديدة متنوعة ومختلفة في طهيه وتقديمه، حيث يتمتع الجندوفلى بقيمة غذائية كبيرة ومفيدة للجسم، حيث أنه من أشهر الوصفات التي يتم تحضيرها بمنتهى السهولة، وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها حتى تحصلي على طبق جندوفلى بطعم شهى ولذيذ، حيث ان الجندوفلي من الأكلات البحرية التي يفضلها ويحبها الكثير من الأشخاص، وذلك لطعمها المتميز اللذيذ كما يمكن التعرف على طريقة عمل الكابوريا وتنظيفها وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى.

كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى

المقادير

1 كيلو من الجندوفلي.

2 بصلة متوسطة الحجم.

2 حبة فلفل أخضر.

3 فصوص من الثوم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 حب ليمون.

1 ملعقة صغيرة من البهارات.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الشطة.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كيفية تنظيف الجندوفلى

القيام بغسل الجندوفلى جيدا بالماء ثم يتم وضعة في بوله عميقة كبيرة ونضع بها ماء وملح وليمون حتى يتم تنظيفه من أي حبيبات رمل فيه ويصبح نظيف. يتم ترك الجندوفلى في الماء لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسلة جيدا بالماء حتى يتم التخلص من الظفارة الموجودة في الجندوفلى ويصبح جاهز للطهي.

طريقة تحضير الجندوفلى الاسكندرانى