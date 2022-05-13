نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى في المنزل في المقال التالي
كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى يعتبر من المأكولات البحرية المشهورة والمتعارف عليها حيث يختلف في طريقة تحضيره من بلد إلى اخرى حيث له طرق عديدة متنوعة ومختلفة في طهيه وتقديمه، حيث يتمتع الجندوفلى بقيمة غذائية كبيرة ومفيدة للجسم، حيث أنه من أشهر الوصفات التي يتم تحضيرها بمنتهى السهولة، وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها حتى تحصلي على طبق جندوفلى بطعم شهى ولذيذ، حيث ان الجندوفلي من الأكلات البحرية التي يفضلها ويحبها الكثير من الأشخاص، وذلك لطعمها المتميز اللذيذ كما يمكن التعرف على طريقة عمل الكابوريا وتنظيفها وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى.
كيفية عمل الجندوفلى الاسكندرانى
المقادير
- 1 كيلو من الجندوفلي.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- 2 حبة فلفل أخضر.
- 3 فصوص من الثوم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 حب ليمون.
- 1 ملعقة صغيرة من البهارات.
- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 ملعقة صغيرة من الشطة.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
كيفية تنظيف الجندوفلى
- القيام بغسل الجندوفلى جيدا بالماء ثم يتم وضعة في بوله عميقة كبيرة ونضع بها ماء وملح وليمون حتى يتم تنظيفه من أي حبيبات رمل فيه ويصبح نظيف.
- يتم ترك الجندوفلى في الماء لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسلة جيدا بالماء حتى يتم التخلص من الظفارة الموجودة في الجندوفلى ويصبح جاهز للطهي.
طريقة تحضير الجندوفلى الاسكندرانى
- القيام باحضار الهون ونضع فيه الثوم والتوابل الأخري من ملح وفلفل اسود وكمون وشطه ويتم طحنهم بشكل جيد.
- يتم إحضار حلة نضع بها الجندوفلى والبصل الشرائح والفلفل الأخضر الشرائح على نار هادئة ونغطى علية لمدة 5 دقائق حتى يتبدى الدخول في التسوية.
- ثم نضع الماء على خلطة الهون ونضعها على الجندوفلى ويترك يغلو لمدة 5 دقائق ويتم التقليب جيدا حتى يكتسب الجندوفلى جميع البهارات التي تم وضعها علية ويعطى نتيجة جيدة.
- يتم إضافة ملعقتين من الزيت النباتي وعصير الليمون والتقليب إلى أن تجف المياه وهذه تكون اخر خطوة حتى يتم تسويته بشكل جيد.
- القيام برفعة من على النار بعد ان يتم تسويته تماما ويوضع في طبق التقديم.
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