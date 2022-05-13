نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طريق لإزالة بقايا علامات البثور وحب الشباب بوصفات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا كنتي تعانين من ظهور حب الشباب المزعج والبثور التي تظهر بشكل مزعج في وجهك؟ يمكن أن نقدم لك 5 وصفات لإزالة أثار البثور وحب الشباب من البشرة نهائيا خلال فترة قياسية.. كل ما عليك هو اتباع هذه الوصفات التالية:

قشر البرتقال

مليء بخصائص حمض الستريك الذي يساعد في تفتيح العلامات وإشراق البشرة، مسحوق قشر البرتقال نعمة لأولئك الذين لا يعرفون كيفية إزالة علامات البثور من بشرتهم .

سوف تحتاج

1 ملعقة صغيرة مسحوق قشر برتقال

1 ملعقة صغيرة عسل خام

طريقة الاستخدام

امزج أجزاء متساوية من مسحوق قشر البرتقال مع العسل. امزجه جيدًا لإزالة جميع الكتل ولعمل عجينة ناعمة.

ضع العجينة على المناطق المصابة من وجهك والتي تحتويها البثور.

اتركه لمدة 10-15 دقيقة واغسله بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند

لا تكاد توجد أي حالة جلدية لا يمكنها الاستفادة من الخصائص الغنية والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا لزيت جوز الهند . هذا العلاج المنزلي الفعال هو وسيلة مؤكدة لمنع ظهور آفات حب الشباب الجديدة. غني بفيتامينات E و K ومضادات الأكسدة، فهو يساعد في نمو خلايا الجلد السليمة التي تساعد على إزالة علامات البثور .

سوف تحتاج 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

ما يجب القيام به

افركي زيت جوز الهند بين راحة يدك وضعيه برفق على المناطق المصابة من وجهك

اتركيه طوال الليل لنتيجة أفضل، واغسليه

دقيق الحمص

لكونه أحد أكثر المكونات المتاحة بسهولة، فإن دقيق الحمص مفيد لمعظم مشاكل البشرة. سواء كان ذلك لإزالة علامات البثور أو لاستخدامه كمقشر للوجه بشكل منتظم، وقد تم استخدامه كمنظف للبشرة لسنوات للحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد .

1 ملعقة كبيرة بيسان

ماء الورد

عصير ليمون

ما يجب القيام به

اخلطي دقيق الحمص وماء الورد وعصير الليمون لعمل عجينة سميكة القوام.

ضعي المعجون بالتساوي على وجهك ورقبتك، وركزي بشكل خاص على المناطق المصابة.

دعيها تجف واغسليها بالماء العادي.

زيت شجرة الشاي

للبشرة المعرضة لحب الشباب والبثور، زيت شجرة الشاي منقذ. تلعب خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات عاملًا مثاليًا للتخلص من العلامات والعيوب على الجلد. أفضل جزء في هذا العلاج المنزلي هو أنه يعمل بشكل جيد مع كل أنواع البشرة.

سوف تحتاج

ثلاث إلى أربع قطرات من زيت شجرة الشاي

زيت وسيط مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز

ما يجب القيام به

امزج زيت شجرة الشاي مع الزي.

امزجيه جيدًا لعمل عجينة وقم بوضعه بشكل موحد على علامات البثو.

اتركيه طوال الليل أو لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل قبل غسله.

نصائح: جربي هذا يوميا للحصول على أفضل النتائج. نظرًا لأن زيت شجرة الشاي يحتاج إلى زيت ناقل، يمكنك استخدام أي زيت أساسي أو معدني بدلاً من زيت جوز الهند. يمكن أيضا مشاهدة نصائح لمنع ظهور البثور في الوجه من الأساس ولن تحتاجي إلى كل هذا.

خل التفاح

إذا كنت ترغب في تحقيق التوازن المثالي لدرجة الحموضة في جلدك، فإن خل التفاح عنصر فعال. ينقع في الزيوت الزائدة ويحافظ على مسام الجلد نظيفة ومقشرة بشكل طبيعي، مما يترك بشرة ناعمة وخالية من الشوائب. كما أنه يساعد في تقليل احمرار البثور، ويساعد تدريجياً في تقليل حجمها.

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

2 ملعقة كبيرة عسل

ماء

طريقة الاستخدام

اخلطي خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من العسل.

استخدمي الماء إذا كنت تريد تخفيف قوام هذا الخليط.

ضعي هذا الخليط على وجهك بالكامل باستخدام قطعة قطن نظيفة.

اتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة واغسله بالماء العادي.

نصائح: جربي هذا يوميا للحصول على نتائج فعالة. إذا كانت بشرتك حساسة، خففي مقدار مقدار من خل التفاح مع 10 مقادير من الماء.