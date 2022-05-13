نصائح لمنع ظهور البثور في الوجه لتتألقي بوجه صافي وناعم

تشكل ظهور البثور في الوجه ثقلُا نفسيا على المرأة المصابة بها. ومع ذلك، فإن التعامل معها قد يكون سهل عن طريق الوصفات السابقة التي تناولناها في ثقفني عن طريقة إزالة علامات بثور الوجه القديمة والتي تم تجربتها من قبل كثير من النساء. إن أفضل طريقة لاختفاء البثور هي منع ظهورها بالأساس.

نصائح لمنع ظهور البثور

حافظ على نظافة وجهك واغسله مرتين على الأقل يوميًا بغسول وجه.

قشري الوجه بانتظام. يساعد تقشير بشرتك على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويساعد في الحفاظ على نظافة المسام.

لا تذهبي إلى الفراش بالمكياج أبدًا.

استخدمي مزيل المكياج الخالي من المواد الكيميائية. استخدمي ضمادات قطنية نظيفة لإزالة المكياج، لأنه غالبًا ما يؤدي إلى انسداد المسام.

إذا كنت تعاني من كسر، فلا تلمس أو تفرقع أي بثرة.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة. استخدم كريم الوقاية من الشمس دائمًا إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في الهواء الطلق.

اتباع نظام غذائي صحي هو أفضل طريقة للحفاظ على انتشار الحبوب. تناولي الكثير من الخضر واشربي الكثير من السوائل الصحية للحصول على بشرة طبيعية.

يمكن لهذه العلاجات المنزلية أن تحل معظم مشاكل بشرتك. ومع ذلك، فإن بعض الأمراض الجلدية الخطيرة تحتاج إلى رأي طبيب الأمراض الجلدية. إذا لم تختفي البثور أو حب الشباب بعد أسبوعين، فاستشيري أخصائي الجلد لمعرفة أسباب ظهور علامات البثور وعلاجها. يمكن أن يكون هذا أيضًا هرمونيًا. بعض علامات الندبات لا تتلاشى مع مرور الوقت. من المؤكد أنهم يقلون، لكنهم لا يذهبون تمامًا أبدًا. إذا كنت تعانين من مثل هذه الحالة الجلدية، فخذ رأي طبيب الأمراض الجلدية بشأن علامات البثور.

كيفية إزالة علامات البثور: أسئلة وأجوبة

س: ما هو أفضل زيت للمساعدة في التخلص من علامات البثور؟

ج : يمكن أن يساعد زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع بشكل كبير في إصلاح بشرتك. كما أنها تساعد في تقليل ظهور علامات البثور .

س: هل يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ظهور بثور؟

ج : يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى مجموعة كاملة من التغييرات في جسمك، وفقًا للخبراء. وهذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب. يمكن أن يسبب الإجهاد الحاد اضطرابًا هرمونيًا، وكما ناقشنا سابقًا، يمكن أن يؤدي العامل الهرموني إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية.

س: هل ما أتناوله يسبب ظهور البثور؟

ج : نظامك الغذائي له علاقة مباشرة بحالة بشرتك. يمكن أن تؤدي الأطعمة الدهنية إلى تحفيز الغدد الدهنية على إنتاج المزيد من الدهون، والتي يمكن أن تسد المسام وتؤدي إلى انتشار البثور.