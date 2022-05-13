لازم تجربيه.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم بالتتبيلة الخطيرة وسر الدقة ولون الميه

طريقة عمل الباذنجان المخلل، لا تكتمل مائدة الإفطار عند المصريين إلا بتواجد الطعمية والبطاطس المقلية والباذنجان المخلل، حيث أنها الوجبة الصباحية مكتملة الأركان عند معظم الشعب المصري، فهو من الشعوب الأكيلة والتى تفضل تناول المخللات والأكلات ذات الطعم المميز والمختلف، لذا يعشق الكثير الباذنجان المخلل ويفضلون تناوله سواء في وجبة الإفطار أو الغذاء بجانب الملوخية أو الأكلات الشعبية، حيث تقدم المطاعم الباذنجان المخلل بمختلف الأشكال والأطعمة التى تزيد من إقبال الجميع على تناولها، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم لينال إعجاب أولادها، لذا خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل خلال دقائق.

طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم

ويمكن إعداده في المطبخ خلال دقائق دون مجهود، وتتمثل مكونات الباذنجان المخلل في التالي.

نصف كيلو من الباذنجان حجم صغير.

كمية من الملح.

نصف كوب من الخل.

ثلاث حبات من الفلفل الأحمر والأخضر مفرومين.

خمس حبات من الثوم المهروس.

ملعقتين من الكمون.

كزبرة مفرومة.

زيت ربع كوب.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

يعتبر الباذنجان المخلل من أبسط الأكلات سريعة التحضير وشهية في الطعم، فهو لا يحتاج إلى وقت كبير أثناء طهيه، ويمكن تحضيره في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً لابد من غسل الباذنجان ونزع الرأس الخضراء.

نضع الماء المغلي في وعاء ونضيف عليه الخل وملعقة من الملح وبعدها نضع الباذنجان في الماء.

نترك الباذنجان في الماء المغلي حتى يصبح طري.

نحضر تتبيلة الباذنجان وهى خلط الفلفل الأخضر والأحمر والثوم والكمون والكزبرة والزيت وملعقة من الخل ونقلب جميع المكونات.

نخرج الباذنجان من الماء ونصفيه جيداً ونعمل فتحة مناسبة في المنتصف.

قومي بوضع الخلطة في الباذنجان ويمكنك تقديمه بعدها.

أضرار الباذنجان المخلل

لابد من تناول الباذنجان المخلل بحذر، وتجنب تناوله بشكل مفرط، حيث يسبب مشاكل صحية عند مرضى الضغط المرتفع ومرضى الكلى، كما يسبب الأضرار التالية على الجسم عند تناوله بكثرة.