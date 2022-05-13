وفري فلوسك واصنعي البقسماط الاقتصادي بمكونات سهلة وبسيطة

البقسماط الاقتصادي ، هو نوع من المخبوزات الهشة المقرمشة التي تقدم مع كوب الشاي أو الشاي باللبن في الصباح، وتعتبر من ألذ المخبوزات الهشة المقرمشة، التي نجد عليها إقبالاً كبيراً من الأشخاص الكبار والأطفال الصغار، يشتهر تقديمها في المخابز والأفران بطرق عديدة منها باستخدام الخميرة الفورية ومنها باستخدام البيكنج بودر فقط، ولكن يمكننا من خلال مكونات بسيطة جداً متوفرة داخل كل منزل صنعها بطعم رائع وجميل وبقوام هش ومقرمش وتوفير الكثير من المال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل البقسماط الاقتصادي بالمنزل بمكونات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل البقسماط الاقتصادي بالمنزل

يتكون البقسماط من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كيلو دقيق.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب ماء دافئ.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

لتزيين الوجه

سمسم أبيض.

حبة البركة.

طريقة التحضير

بخطوات بسيطة جداً سوف نقدم لكم طريقة عمل البقسماط الاقتصادي والخطوات هي كما يلي:ـ

أولاً تذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ، ثم تغطي وتترك جانباً حتى تتفاعل. ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيداً حتى نتخلص من التكتلات والشوائب، ثم نضيف نصف ملعقة الملح ونقلب المكونات الجافة مع بعضها البعض بشكل جيداً. نضيف نصف كوب الزيت مع التقليب المستمر حتى يتشرب الدقيق الزيت بشكل جيد. ثم نضيف مزيج الخميرة ونبدأ بالعجن مع إضافة قليل من الماء إذا احتاج العجين حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة باليد. نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرة كبيرة ثم نضعها في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل عجينة البقسماط