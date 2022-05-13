نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لحم التريبيانكو (اللحم البارد) على الطريقة التركية في المقال التالي
طريقة عمل لحم التريبيانكو لها أساسيات لابد أن تنفيذها بشكل دقيق حتي يتثنى لمحبي هذه الوجبة بالاستمتاع بأشهر واشهي الوجبات في كبري المطاعم العالمية في جميع دول العالم، ويطلق على لحم التريبيانكو باللحم البارد في العديد من الدول العربية مثل مصر، ويمكن عمل أسهل الطرق والتي يطلق عليها أفضل الأطعمة التي يعشقها الأطفال فيعتبر لحم التريبيانكو من أغلى اللحوم الموجودة في الأسواق كما أنها من أنظف أنواع اللحوم وأكثرهم طعم جيد ومذاق رائع، كما تسمي هذه الوجبة في بعض الدول العربية والتركية بلحم الملبس لما فيها من دهون وتستخدم هذه اللحم في الشوي على الفحم أو من الممكن أن تحمر في المقلاة بواسطة رشة ملح ورشة فلفل أسود والعديد من توابل اللحم، كما أن هذه اللحم توضع في وسط خضار البامية فتعيطها مزاق رائع ويفضلها جميع الشعوب بوضعها في الخضار حتى تعطي مذاق من أروع المذاقات.
مقادير عمل لحم التريبيانكو
ويطلق على لحم التريبيانكو باللحم البارد في العديد من الشعوب، ويمكن عمل أسهل الطرق والتي يطلق عليها أفضل الأطعمة التي يعشها الأطفال فيعتبر لحم التريبيانكو من أغلى اللحوم الموجودة في الأسواق كما أنها من أنظف أنواع اللحوم وأكثرهم طعم جيد ومذاق رائع، وتكون المقادير المستخدمة في عمل لحم التريبيانكو (اللحم البارد) التي ينصح جميع النساء بتحضير هذه الوصفة بوضع هذه المقادير كما هي:-
- واحد من عروق لحم التريبيانكو ثلاث قطع بصل مقطعين حلقات.
- واحد من الثوم المقشر ناعم.
- 3 عود من القرفة ولكن خشب وثلاث ورقات غار.
- ثلاثة كوب من زيت ويفضل زيت الذرة.
- ربع كوب من الخل الخام.
- ويمكنك لف اللحم ببكرة خيط أبيض.
طريقة عمل لحم التريبيانكو (اللحم البارد)
- لف اللحم بطرق مستطيلة ثم وضع الخيط الأبيض عليها بطرق متساوية.
- ثم قومي بتحضير قارب من الصواني وقومي بدهنها زيت ثم قومي بوضع اللحم وتحميره جيداً ومن الأطراف والوسط حتى يصبح ذو مذاق رائع.
- ثم قومي بوضع اللحم في طبق عميق وقومي بإضافة الزيت إلى هذا الوعاء.
- وقومي بإضافة القرفة والبصل والثوم والخل والزيت في هذا الوعاء.
- وضع هذا الوعاء على النار الدافئة وعند ملاحظة بأن الزيت بدأ في الغليان فقومي بوضع ثلاث أكواب من الماء المغلي عليها.
- عندما يكون الماء قل فقومي بتزويده فوق مستوى اللحم الموجود وقومي برش الملح قليلاً أو حسب الرغبة.
- وبعد طهيه جيداً قومي بوضع اللحم التريبيانكو في طبق للتقديم وقومي بفك الخيط من عليها وقومي بتقطيع اللحم إلى شرائح ثم قومي بوضع صوص اللحم البارد والذي يتكون من خل وثوم وباقي المكونات المذكورة فيعطي له مذاق رائع.
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