طريقة عمل لحم التريبيانكو (اللحم البارد) على الطريقة التركية

طريقة عمل لحم التريبيانكو لها أساسيات لابد أن تنفيذها بشكل دقيق حتي يتثنى لمحبي هذه الوجبة بالاستمتاع بأشهر واشهي الوجبات في كبري المطاعم العالمية في جميع دول العالم، ويطلق على لحم التريبيانكو باللحم البارد في العديد من الدول العربية مثل مصر، ويمكن عمل أسهل الطرق والتي يطلق عليها أفضل الأطعمة التي يعشقها الأطفال فيعتبر لحم التريبيانكو من أغلى اللحوم الموجودة في الأسواق كما أنها من أنظف أنواع اللحوم وأكثرهم طعم جيد ومذاق رائع، كما تسمي هذه الوجبة في بعض الدول العربية والتركية بلحم الملبس لما فيها من دهون وتستخدم هذه اللحم في الشوي على الفحم أو من الممكن أن تحمر في المقلاة بواسطة رشة ملح ورشة فلفل أسود والعديد من توابل اللحم، كما أن هذه اللحم توضع في وسط خضار البامية فتعيطها مزاق رائع ويفضلها جميع الشعوب بوضعها في الخضار حتى تعطي مذاق من أروع المذاقات.

مقادير عمل لحم التريبيانكو

ويطلق على لحم التريبيانكو باللحم البارد في العديد من الشعوب، ويمكن عمل أسهل الطرق والتي يطلق عليها أفضل الأطعمة التي يعشها الأطفال فيعتبر لحم التريبيانكو من أغلى اللحوم الموجودة في الأسواق كما أنها من أنظف أنواع اللحوم وأكثرهم طعم جيد ومذاق رائع، وتكون المقادير المستخدمة في عمل لحم التريبيانكو (اللحم البارد) التي ينصح جميع النساء بتحضير هذه الوصفة بوضع هذه المقادير كما هي:-

واحد من عروق لحم التريبيانكو ثلاث قطع بصل مقطعين حلقات. واحد من الثوم المقشر ناعم. 3 عود من القرفة ولكن خشب وثلاث ورقات غار. ثلاثة كوب من زيت ويفضل زيت الذرة. ربع كوب من الخل الخام. ويمكنك لف اللحم ببكرة خيط أبيض.

طريقة عمل لحم التريبيانكو (اللحم البارد)