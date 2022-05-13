طرق التخلص من الرؤوس السوداء في منطقه الأنف و ازالة الرؤوس السوداء بمكونات طبيعية في المنزل

وصفات طبيعية للتخلص و ازالة الرؤوس السوداء بمكونات طبيعية وفعالة، يعاني الكثير من البشر حول العالم من وجود رؤوس سوداء على الوجه وتكثُر هذه الرؤوس في منطقة الأنف وخاصة على جانبي الأنف، وسرعان ما تتزايد هذه الرؤوس في العدد والحجم لتصبح مرئية بشكل وأضح على الوجه ويصبح الشخص غير راضياً عن نفسه بهذا الشكل، وقد تتسبب له هذه الرؤوس بحرج شديد عند رؤية أو مقابلة أي شخص وتعتبر الرؤوس السوداء من الأعراض الجلدية السيئة.

ازالة الرؤوس السوداء

أسباب ظهور الرؤوس السوداء تعتبر الرؤوس السوداء من الأعراض الجلديه السيئة والتي تتسبب في مظهر غير لأئق وغير مقبول وتظهر نتيجة لتجمع الإفرازات الدهنية في فتحات الجلد وتجمع خلايا الجلد الميته، وهناك أسباب سنتعرف عليها سويا:

البشرة الدهنية التي تقوم بإفراز كمية كبيرة من الدهون أسفل الجلد تتراكم لفترات طويلة.

فتجمع الدهون وعدم الاهتمام بالنظافة المستمر يؤدي الى نمو بعض البكتيريا الضارة على البشرة

وعدم التخلص من خلايا الجلد الميتة مما يؤدي الى زيادة نشاط بصيلات الشعر.

التغيرات الهرمونية التي يمر بها الجسم وخاصة النساء بدءاً من فترات المراهقة وفترة الحيض أو تناول بعض أدوية موانع الحمل.

النظام الغذائي السيئ الذي يساعد في أفراز الدهون مثل تناول منتجات الألبان بكثرة أوالدهون والكربوهيدرات بشكل عام.

إزالة الرؤوس السوداء طبيعياً

يوجد العديد من الوصفات المنزلية بمساكات طبيعية التي تكون سهلة من حيث المكونات ومن حيث طريقة الاستخدام والتجهيز، ويمكن القيام بها من خلال التواجد في المنزل وعلى سبيل المثال مايلي:

استخدام بياض البيضة للأنف والوجه بالكامل وعلى الرغم من عدم قدرتنا على احتمال رائحة البيض الغير مقبولة.

يجب أولاً غسيل وتنظيف الوجه بالماء الدافئ قبل القيام بوضع أي ماسك على الوجه أو منطقه الأنف.

يتم فصل بياض البيضة في كوب مستقل وتقليبه جيداً.

قم باستخدام فرشاة ناعمة فإن لم تجد فبواسطة أصبعك يتم وضع البياض وفردة على الأنف والوجه بالكامل مع التدليك.

ثم يتم الانتظار فترة مناسبة حتى تجف الكمية التي وضعت على الوجه تماماً، ووضع طبقة أخرى فوق الطبقة بعد الجفاف التام.

ومن ثم يتوالى وضع الطبقات فوق بعضها البعض حتى الطبقة الأخيرة التي تترك على الوجه حتى تجف تماماً ويتم الشعور بعمليه شد بالوجه فهذا جيد جداً وهو المطلوب.

ثم يتم إزالة الماسك بالماء الدافئ ويجب تكرار هذا الماسك على الأقل مرتين أسبوعياً وسيتم ملاحظة الفرق مرة تلو الأخرى.

التخلص من الرؤوس السوداء