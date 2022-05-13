نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة والسريعة في المنزل في المقال التالي

طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة اللذيذة والسريعة في المنزل بسهولة، فإن كيكة البسكويت من أحدث الحلويات التي تعشقها الأطفال، فإن تلك الكيكة تتميز بمذاق رائع ولذيذ، فتلك الكيكة اللذيذة تناسب جميع الأوقات الصيفية، يمكن تقديم هذه الوجبة في أي مناسبة وأي وقت، فهذا النوع من الحلوي اللذيذة تتميز بسرعة الهضم وخفيفة، كما أن وجبة الكيك الباردة سهلة التحضير، فإن موقع ثقفني يقدم أسرع طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة، فإن هذه الحلوي تكون بطعام صحي متكامل غنية بجميع العناصر الغذائية مقادير تحضير الكيك البارد بالمنزل نحضر عدد 2 كوب من البسكوت المفتت أو المكسر السادة أو إحضار كمية من البسكوت المكسر وزنها 400 جرام.

نأخذ من الكاكاو عدد 4 ملاعق صغيرة، ونحضر ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

إحضار بيضة وعدد كوب ونصف من السكر الأبيض.

نقوم بإحضار عدد 8 قطع جبن مثلثات الكريمة.

إعداد علبة من الحليب المحلي ونحضر علبة من القشطة.

نجهز حوالي عدد 6 ملاعق كبيرة من الشكولاته السائلة كالكريمة، أو استخدام النوتيلا.

إحضار شكولاته بيضاء مبشورة أو مكسرة لنقوم باستخدامها في تزين الكيكة. طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونسكب فيه كمية كلا من السكر، والبيض والكاكاو، ونضيف البيكنج باودر.

نشغل الخلاط حتي تمتزج جميع المكونات معا.

نضيف البسكوت في الخلاط الكهربي ونضربهم في الخلاط مرة أخري.

نحضر صنية للفرن نسكب فيها محتويات الخلاط ثم ندخلها للفرن علي درجة حرارة 250 درجة مئوية ثم نتركها حتي تنضج جيدا.

نقوم بإحضار الطبقة الثانية التي سوف نسكبها علي خليط الصنية.

إحضار الخلاط الكهربي ونسكب فيه كلا من القشطة والجبن والحليب ونضربهم جيدا نحصل علي خليط متجانس جيدا.

نخرج الكيكة من الفرن ونسكب عليها خليط الطبقة الثانية في الخلاط الكهربي.

نترك الصنية علي جنب لمدة 10 دقائق تبرد حتي تتماسك مكونات.

نضيف طبقة الشكولاته السائلة أو النوتيلا ثم نضيف قطع الشكولاته البيضاء المبشورة علي سطح الكيكة.

ثم نقوم بوضع الكيكة في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين علي الأقل حتي تبرد.

كما يمكن استبدال دخول الفرن بتسخين المكونات علي النار حتي تنضج. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة والسريعة في المنزل - ثقفني

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