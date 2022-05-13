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عمر شويل - جدة طريقة علاج تلف الشعر و تصفيفه ، طريقة علاج واستعادة تلف الشعر الذي تسعى إليه معظم النساء ، فإنهن يحلمن بالحصول على شعر ناعم وقوي مثل المشاهير. الشعر الجميل النابض بالحياة هو أهم سر الجمال والثقة بالنفس لأي فتاة ، ولكن بعض النساء دائماً ما يواجهن مشاكل في الحفاظ على بنية الشعر المطلوبة ، وفي هذا المقال سنتحدث عن حل إحدى هذه المشاكل والتي هي طريقة علاج واستعادة الشعر التالف.

تلف الشعر

يعتبر تلف الشعر أكثر من مجرد أطراف متقصفة. يسبب الشعر التالف للغاية تشققات في طبقة البشرة الخارجية. بمجرد تشقق الجلد ، يصبح الشعر عرضة للتلف والتكسر وتقصف الأطراف. قد يبدو أيضًا باهتًا أو مجعدًا ويصعب إدارته. تلف الشعر هو مزيج من العناية المناسبة بالشعر وبعض العلاجات المستهدفة ، يمكنك المساعدة في استعادة الجلد الخارجي والبدء في تحسين مظهر شعرك وملمسه.

علاج تلف الشعر

أسهل طريقة لعلاج واستعادة تلف الشعر هي معرفة السبب الذي أدى لشعرك إلى هذا التلف ، ويتم استعادة الشعر باتباع نظام غذائي غني بالمعادن والفيتامينات ومن العادات التي تسبب هذا الضرر ، مثل استخدام الأصباغ ، واستخدام مصففي الشعر ، التعرض للحرارة ، الإجهاد ، الإرهاق ، الجفاف ، أو ربما يكون بسبب مرض مثل قصور الغدة الدرقية ، لذلك يجب تتبع السبب لمعرفة العلاج والحصول على النتيجة الصحية المرغوبة.

أسباب تكسر الشعر وطرق علاجها

تتعدد أسباب تقصف الشعر. يعتمد الشعر الصحي على قشرة الشعر الداخلية ذات المقاييس المتشابكة التي تحافظ على تماسك خيوط الشعر ، ولكن عندما تتفكك قشور الشعر هذه ، يمكن أن يجف شعرك وينفصل في النهاية ؛ يؤدي ذلك إلى تلف الشعر وتقصفه ، مما يؤدي إلى تكسره إلى جانب أعراض أخرى مثل التجعد والجفاف ، لذلك سنخبرك بالمزيد عن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتكسر الشعر وما يمكنك فعله حيالها.

تعرض الشخص الإجهاد والإرهاق

هناك الكثير من الأدلة التي تظهر الروابط بين التوتر وتساقط الشعر ، ولكن من المعروف أيضًا أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى تكسر الشعر. الشعر الذي يكون في منتصف دورة النمو ، يمكنك أيضًا رؤية الشعر القديم يتساقط ، لذلك يجب عليك التعامل مع التوتر للحصول على شعر أكثر صحة.

شعر جاف

يعتبر الشعر الجاف بشكل غير عادي أحد أسباب التلف والتقصف ، والذي ينتج عن مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الطقس الجاف ، وانخفاض الرطوبة ، والحرارة الزائدة. لحل هذه المشكلة احرصي على استخدام الماء الدافئ وليس الساخن عند غسل شعرك فالأخير يؤدي إلى مزيد من الجفاف وإذا كانت أطرافك جافة فعليك تركيز الشامبو على فروة رأسك فقط وتخطي البلسم أيضًا حيث كما أنه يسبب الجفاف ، ويمكن رش البلسم حيث يترك على الشعر قبل تمشيط الشعر المبلل.

تعريض الشعر للحرارة

للحصول على أفضل النتائج من مجفف الشعر أو مكواة التجعيد أو مكواة التصفيف ، فإنك تعرّض شعرك للحرارة العالية. عندما تستخدم هذه الأدوات بشكل غير صحيح أو أكثر من اللازم ، فإنك تخاطر بإتلاف الجلد وتشققه نتيجة التعرض لدرجات حرارة شديدة. أهم طرق الوقاية من التلف الناتج عن الحرارة تقلل من استخدام جميع أدوات التصفيف مرة واحدة فقط في الأسبوع ، أو إيجاد بديل لتقليل الضرر الفعلي الناتج عن الحرارة من أدوات التصفيف ، وذلك بالاعتماد على أدوات تصفيف الشعر المصنوعة من السيراميك ، مثل هذه أنواع تسخين الشعر بالتساوي حتى لا تضطر إلى الاستمرار في استخدامه على نفس أقسام الشعر بشكل متكرر ، ومن المهم أيضًا حماية شعرك بكريمات الترطيب قبل استخدام الحرارة.