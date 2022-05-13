فوائد مُدهشة للعلكة الخالية من السكر

تعتبر العلكة واحدة من أكثر المسليات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، فقد لا يعلم البعض أن مضغ اللبان يعتبر من أكثر الفوائد للجسم وخاصة إذا كان يتم تناول العلكة الخالية من السكر، وهناك البعض يفضل تناول العلكة من أجل التسلية وعمل الفقاعات، وفي هذا التقرير عبر موقع ثقفني نستعرض معكم أبرز الفوائد التي تعود عليك عند تناول العلكة بدون اي سكر.

فوائد العلكة الخالية من السكر

نتعرف فيما يلي علي المفاجاة وراء تناول اللبان بدون سكر، حيث أن هناك عدد من الفوائد الصحية من مضغ العلكة الخالية من السكر قدمتها ديلي ميديكال، منها علي النحو التالي:

تحسين وظائف الإدراك، والذاكرة، وأوقات رد الفعل مثل: التركيز بعد زيادة تدفق الدم في الدماغ.

تحسين عملية اليقظة وذلك بسبب تدفق الدم ومنها تساعد علي الشعور بالاستيقاظ واليقظة، بعد تحفيز الاعصاب وأجزاء من الدماغ.

حماية الأسنان حيث أكدت العديد من التقارير الصحية أن تناول العلكة لمدة 20 دقيقة، وتشجع مينا الأسنان، وتقلل من التجاويف.

تقلل من الارتجاع المريئي، حيث تساعد في التقليل من الحمض في المريء.

تعمل العلكة علي مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين، حيث تساعد في التخفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر.

التخلص من الروائح الكريهة من خلال انتعاش النفس ورائحة الفم.

فوائد اللبان بدون سكر

تعمل العلكة بدون سكر علي تخفيف آلام الأذن أثناء رحلات الطيران وذلك بعد حدوث تغييرات في ضغط الهواء، أثناء الإقلاع والهبوط، كما تعمل علي التخفيف من الوزن، من خلال جعل الرغبة في الأكل قليلة، وخاصة تناول الأطعمة السكرية، ويذكر دائماً أنه يجب التوقف عن تناول العلكة أو اللبان كما يطلق عليه البعض في حالة كنت تعاني من آلام في الفك، أو إضطراب الصدغي الفكي، ولصحة الأسنان لابد من اختيار الأصناف الخالية من السكر.