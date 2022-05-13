بكيلو حليب أعملي كيلو سمنة بلدي في الخلاط بطعم وقوام أحلي من الجاهز مش هتشتريه من برة تاني

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ارتفع سعر كيلو السمن البلدى بشكل مبالغ فيه، ويرجع سبب ارتفاعه، هو ارتفاع جميع المواد المستخدمة في صناعة السمن مثل، اللبن، والأكل الماشية، وسائل المواصلات، مع العلم أنها تحتاج إلى الكثير من الخطوات لتحضيرها، وبالأخص في الريف، ولكن هناك طريقة سهلة وسريعة لتحضير السمن البلدي في الخلاط، لأن وجود السمن في البيت أساسي ولا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الوصفات، لأنها تعطي الطعم والرائحة المميزة، ولكي تحصلي على الطريقة بكل أسرار، يجب عليكِ متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات تحويل الحليب إلى سمن بلدي في أقل وقت
يمكن وضع السمن على جميع الوصفات، ويمكن استخدامها في تحضير الحلويات الشرقية التي لامثيل لها في الطعم والرائحة، والآن نحن سوف مكونات تحويل الحليب إلى السمن البلدي بخطوة واحدة:
المكونات:
- أي كمية تحتاجينها من اللبن، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيلو واحد من الحليب.
- خلاط كهربائيّ.
- كمية صغيرة من الملح.
طريقة تحضير السمن البلدي في البيت بخطوة واحدة
هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون الناس في بيع السمن البلدي، بالإضافة إلى وجود الكثير من عمليات الغش في بيعها، حيث يوجد بعض التجار الذين يقومون بوضع الجبن في وسط السمن وبيعها على أساس أنها كلها سمن، وبعض النساء لا يعرفون جيدا عمليات الغش هذه، ولذلك نحن سوف نساعد مثل هؤلاء النساء ونقدم لهم طريقة تحضير السمن في البيت بكل سهولة، وإليكم خطوات التحضير:
- يجب وضع اللبن في الثلاجة، حتى تتكون طبقة القشطة على وجه اللبن.
- يتم تجميع كمية مناسبة من القشطة، ثم بعد ذلك نضعها في الخلاط.
- نستمر في تشغيل الخلاط، حتى تتجمع كتل السمن في قاع الخلاط.
- يتم تكرار هذه الخطوة حتى تنتهي من كمية القشطة.
- يجب وضع هذه الكتل في وعاء به ماء مثلج.
- نضعها لمدة عشرة دقائق، ثم بعد ذلك يتم وضع السمن في علبة في الثلاجة، لحين الاستخدام.
- يجب وضع اللبن الباقي في إناء على النار، ولكن لا يصل إلى درجة الغليان، وبعد ذلك يجب تصفيته باستخدام قطعة ويوضع بجانب وجبة الإفطار.
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