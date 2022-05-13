نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيه.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم بالتتبيلة الخطيرة وسر الدقة ولون الميه في المقال التالي
يعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات الغنية بالحديد والفيتامينات والمعادن حيث ينصح به الأطباء في علاج الأنيميا الحادة والمزمنة كما يستخدم في علاج السكر وضبط نسبة الأنسولين في الجسم كما يمكن استخدامه في التخلص من ترهلات الجسم كما يحتوي الباذنجان على الكثير من الفيتامينات على رأسها فيتامين أ وفيتامين ب١٢ وفيتامين ب ٦ ويمكن عمله بشتى الطرق ومن أهم الطرق المفضلة هي طريقة الباذنجان المخلل وسوف نتناول خلال تلك المقال طريقة عمل الباذنجان المخلل بالطرق السهلة بدون الحاجة إلى شرائه من الخارج بأقل الخطوات وبالمكونات المتوفرة كما سنعرض ذلك بالتفصيل.
طريقة عمل الباذنجان المخلل
توجد طرق مختلفة لعمل الباذنجان المخلل سنعرض أهمها وأسهلها خلال تلك السطور حيث يعتبر الباذنجان المخلل من المخللات التي لا غنى عنها في كثير من الأكلات
- المكونات المطلوبة لعمل الباذنجان المخلل
- كيلو من الباذنجان البلدي صغير الحجم.
- نصف كوب من الخل.
- ٣ فصوص من الثوم.
- ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ٤ ملاعق من الملح.
- قرن من الفلفل الأخضر الحار.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- قرن من الفلفل الأحمر الحار.
- ليمون.
طريقة التجهيز
- نقوم باختيار الباذنجان صغير الحجم عند شرائه حتى يسهل تخليله.
- نقوم بغسل الباذنجان جيدًا.
- نضع حلة واسعة بها مادء ونضع الباذنجان بعد غسله بها حتى يتم سلقه.
- ننتظر حتى يسلق الباذنجان ولمدة ٢٠ دقيقة.
- نقوم بإحضار الباذنجان ونتركه حتى يبرد.
نقوم بشق منتصفه.
- نقوم بإحضار الخلطة التي ستوضع في منتصف الباذنجان.
- نحضر إناء ونقوم بتقطيع الفلفل الأخضر إلى شرائح صغيرة.
- نقوم بتقطيع الفلفل الاحمر إلى شرائح صغيرة أيضًا.
- نقوم بوضع نصف كوب من الخل.
- نقوم بهرس الثلاث فصوص ثوم.
- نضيف عصرة ليمون إلى تلك المكونات.
- نقوم بخلط وتقليب تلك المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج جيدًا.
- نقوم بإضافة الملح إلى تلك المكونات.
- نحضر الباذنجان بعد شقها من المنتصف ونضع تلك الحشو بها من الداخل.
- نقوم بإحضار برطمان صغير ونضع به ماء ورشة ملح وملعقة كبيرة من الزيت.
- نقوم بتغطيس الباذنجان الذي تم تجهيزه.
- نقوم بوضع الباذنجان في البرطمان.
- ونتركه لمدة يومين وبذلك يكون الباذنجان جاهز لتناوله.
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