لازم تجربيه.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم بالتتبيلة الخطيرة وسر الدقة ولون الميه

يعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات الغنية بالحديد والفيتامينات والمعادن حيث ينصح به الأطباء في علاج الأنيميا الحادة والمزمنة كما يستخدم في علاج السكر وضبط نسبة الأنسولين في الجسم كما يمكن استخدامه في التخلص من ترهلات الجسم كما يحتوي الباذنجان على الكثير من الفيتامينات على رأسها فيتامين أ وفيتامين ب١٢ وفيتامين ب ٦ ويمكن عمله بشتى الطرق ومن أهم الطرق المفضلة هي طريقة الباذنجان المخلل وسوف نتناول خلال تلك المقال طريقة عمل الباذنجان المخلل بالطرق السهلة بدون الحاجة إلى شرائه من الخارج بأقل الخطوات وبالمكونات المتوفرة كما سنعرض ذلك بالتفصيل.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

توجد طرق مختلفة لعمل الباذنجان المخلل سنعرض أهمها وأسهلها خلال تلك السطور حيث يعتبر الباذنجان المخلل من المخللات التي لا غنى عنها في كثير من الأكلات

المكونات المطلوبة لعمل الباذنجان المخلل

كيلو من الباذنجان البلدي صغير الحجم.

نصف كوب من الخل.

٣ فصوص من الثوم.

ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

٤ ملاعق من الملح.

قرن من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة كبيرة من الزيت.

قرن من الفلفل الأحمر الحار.

ليمون.

طريقة التجهيز