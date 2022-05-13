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يزداد البحث على مؤشر البحث العالمي “جوجل” عن طريقة تخزين الليمون من السنة إلى السنة وخاصة في فترة المواسم الغير مناسبة لزراعة الليمون ويكون متوفرًا فقط في المحلات والسوبر ماركت ولكن يتم بيعه بأسعار عالية، ولذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تخزينه في المنزل بدون أن يتلف أو يتعفن، حيث أن الليمون يكون أكثر عرضة للتعفن إذا تم تخزينه خارج الثلاجة أو تركه مكشوفًا داخل الثلاجة ويمكنكم تخزينه بأكثر من طريقة بسيطة وسريعة. طريقة تخزين الليمون من السنة إلى السنة المكونات:- كمية الليمون المراد تخزينها.

ورق جرائد أو ورق أبيض. خطوات وطريقة التخزين:- قومي بغسل الليمون جيدًا من أي أتربة وبكتيريا من الممكن أن تكون متراكمة عليه ثم قومي بتجفيفها جيدًا من الماء بفوطة نظيفة.

بعد ذلك قومي بتغليف كل ثمرة ليمون بورق الجرائد جيدًا من جميع النواحي ثم قومي بوضع الليمون المغلف بداخل علبة نظيفة وجافة حيث أن الماء يؤثر في رطوبة الليمون ويسرّع من تعفنه.

أغلقي العلبة جيدًا ثم قومي بوضعها داخل الفريزر وهذه الطريقة تسمح بتخزين الليمون بدون أن يتعفّن ويمكن أن تطول فترة التخزين إلى عدة شهور وقد تصل إلى سنة فأكثر.

من وقت للآخر قومي بفتح العلبة لتجديد الهواء الذي بداخلها ولكن من الأفضل عدم ترك مسافة بين حبة الليمون والأخرى حتى لا يتراكم بها الهواء ويعمل على تعفنها بسهولة. فوائد الليمون للصحة يعمل الليمون على ضبط معدل الحموضة في المعدة ويحافظ على صحة الكبد و يحميه من خطر الإصابة بفيروس سي الوبائي.

يحتوي الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين سي التي تقوي جهاز الإنسان المناعي و تجعل الجسم قدرته على مقاومة الأمراض أعلى.

تناول عصير الليمون يوميًا يهدئ من آلام الحلق والأنفلونزا ويعالج نزلات البرد الحادة و التهابات الحنجرة.

مطهر قوي للمعدة والأمعاء من السموم لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على ذلك.

كما أنه يحد من إفراز الجسم للعصارة الصفراء التي تضر بصحة المعدة و الجهاز الهضمي. عمر شويل - جدة بأسرار التجار.. تخزين الليمون الطازة بكميات كبيرة بطريقه سهله بدون ما يتغير لونه - ثقفني

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