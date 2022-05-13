نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مموش الدجاج الكويتي وطريقة تحضيره في خطوات في المقال التالي

اشتهر المطبخ الكويتي بالأكلات الشهية المميزة، ومن أشهر هذه الاكلات التي انتشرت كثيرا في جميع البلاد العربية هي مموش الدجاج الكويتي، وهي أكلة شعبيه كويتية مغذية وغنية بكل البروتينات والألياف، المموش بالدجاج الكويتي هو عبارة عن أرز بسمتي مطبوخ مع الدجاج وحبوب الماش وهي حبوب اللوبيا وله العديد من الطرق واليوم سوف نقدم اسهل الطرق الكويتية الأصلية لتحضير مموش الدجاج الكويتي. مكونات مموش الدجاج الكويتي دجاجه كبيرة مقطعة.

عدد 3 كوب ارز بسمتي.

كوب من الماش أو اللوبيا.

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

طماطم متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة.

ثوم مفروم.

كزبرة خضراء مفرومه مقدار 4 ملاعق.

عدد 4 ملاعق زيت كبيرة.

ملعقة صغيرة جيهان مطحون.

نصف ملعقة كمون مطحون.

ملعقة كاري مطحون.

ملعقة ملح وفلفل اسود.

مقدار ملعقة صغيرة زنجبيل.

نصف كوب زعفران منقوع.

ملعقة سمن.

مقدار من الماء. طريقة التحضير نقوم بوضع الدجاج في ماء مغلي حتي يتم سلقه مع بعض البهارات، ثم نضع وعاء آخر علي النار ونضع به بعض الزيت لقلي الدجاج، ثم نتركه جانبا. في وعاء علي النار نضع الزيت حتي يسخن ثم نضع عليه نصف كمية البصل المفروم، و نقلبه حتي يأخذ اللون الذهبي. نضع الثوم المفروم علي البصل ثم الزنجبيل ونقلبهم جيدا حتي يكون اللون احمر. نقوم بوضع الطماطم المقشرة والمقطعة عليهم ونقلبهم جيدا، ثم نقوم بوضع الكزبرة المفرومة والبهارات الحبهان، الكمون، الكاري، الملح والفلفل الأسود. نقلبهم جيدا ثم نضع قطع الدجاج عليهم ونتركه حتي ينضج الدجاج. نضع الماش أو حبوب اللوبيا في ماء مغلي علي النار حتي تنضج. في وعاء آخر نضع زيت ثم نضع باقي البصل المفروم ونقلبه حتي يأخذ اللون الذهبي. نضيف الأرز البسمتي عليه ونقلبه، ثم نضع عليه ماء سلق الدجاج أو مرقة الدجاج ونتركه حتي الغليان، نخفض الحرارة ونتركه ربع ساعة علي نار هادئة حتي ينضج. نحضر صينية كبيرة نضع بداخلها نصف كمية الأرز البسمتي، ثم نضع الدجاج وحبوب اللوبيا، ثم نضع باقي الأرز البسمتي عليهم، ثم نضع علي الأرز الزعفران المنقوع. نضع الخليط علي نار هادئة حتي ينضج مدة ربع ساعة. بعد النضج يتم توزيعه في أطباق ويتم تقديمه للأسرة. عمر شويل - جدة مموش الدجاج الكويتي وطريقة تحضيره في خطوات - ثقفني

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