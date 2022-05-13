أحلى تتبيلة للسمك المقلي المقرمش الذهبي بأسرار المطاعم بتتبيلة سريعة و بسيطة

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أحلى تتبيلة للسمك المقلي المقرمش، السمك من الأكلات الشهية واللذيذة جداً التي يجتمع الجميع على تناول هذه الوجبة فهي من الوجبات المغذية جدًا وهذا لأن السمك يحتوي على فوائد كثيرة جدًا وقيم غذائية كبيرة تساعد على تكوين بناء الجسم و تقوي الأسنان والعظم، لذلك تحرص الأمهات دائما على تحضير السمك بشكل دائم وهذا لكي يستفاد أفراد أسرتها من فوائده، ومن أحب الطرق للسمك التي يحبها الجميع هي السمك المقلي لذلك وجدنا لكم طريقة تحضير أحلى وأطعم تتبيلة للسمك المقلي مع سر قرمشة ولونه الذهبي. السمك المقلي الذهبي المقرمش سمك بلطى كبير (أي نوع متوفر).

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كمون.

3 معالق كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة بهارات سمك.

نصف ملعقة كبيرة هريسه شطه.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. التغليف كوب دقيق ذره اصفر.

نص كوب دقيق عادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش الذهبي في البداية نقوم بتنظيف السمك جيدًا بالماء من الداخل ومن الخارج.

يفضل غسل السمك بالماء والملح والليمون لكي نتأكد من التخلص من الرائحة الغير محببة ثم نقوم بعمل شرائح في السمك.

بعد ذلك نقوم بوضع السمك في مصفاة لكى يتخلص من الماء الزائدة التي تتواجد بداخله.

ثم نبدأ في تحضير التتبيلة نأتي بوعاء ونقوم بوضع الثوم المفروم ثم نضيف عليها الفلفل الأخضر المفروم و عصير الليمون و نقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف هريسة الشطة والملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات السمك والخل الأبيض.

نقلب كافة مكونات التتبيلة جيدًا حتي يختلط المكونات.

نقوم بتجفيف السمك بورق المناديل من الداخل ومن الخارج لكي تجف تماماً.

بعد ذلك نضع في وعاء كبير دقيق الذرة الأصفر وده سر القرمشه واللون الذهبي التحفه ده للسمك المطاعم و نضيف الدقيق الأبيض و النشا و الملح ونقلبهم مع بعضهم.

نقوم بتوزيع التتبيلة على السمك من الداخل والخارج و وداخل الشرائح التي قمنا بعملها.

ثم نقلب السمك المتبل في الدقيق جيدًا من جميع الجوانب.

نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية السمك.

بعد ذلك نضع طاسة بها زيت على النار وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع السمك وتهدأ النار لكي يقرمش ويتم تسويتها من الداخل.

بعد ذلك نضع طاسة بها زيت على النار وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع السمك وتهدأ النار لكي يقرمش ويتم تسويتها من الداخل. ثم نقلب السمك من الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبي.

نرفع السمك من الزيت ثم يقدم بجانب أرز الصيادية ويقدم للطعام بالصحه والهنا. عمر شويل - جدة أحلى تتبيلة للسمك المقلي المقرمش الذهبي بأسرار المطاعم بتتبيلة سريعة و بسيطة - ثقفني

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