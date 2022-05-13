اصنعي كريم جل بذور الكتان في المنزل بنفسك كولاجين طبيعي للبشرة

يعتبر كريم جل بذور الكتان ، من أفضل وأحسن الخيارات الطبيعية للعناية بالبشرة، فهوي يعتبر كولاجين طبيعي للبشرة لأنه يعمل علي محاربة الشيخوخة، لاحتوائه علي مواد كيميائية نباتية وخصائص مضادة للأكسدة، يحافظ علي مظهر البشرة لفترة أطول من خلال استخدام الجيل، وهو نبات غذائي ويعد الحمض الدهني أوميغا3، وهو يمد البشرة بالعديد من الفوائد لأنه يحتوي علي خصائص تجعل منه مادة مضادة للالتهابات، سوف يمد هذا الخليط بشرتك بجميع الفيتامينات والمعادن الازمة لتغذية البشرة وسوف يجعلها نقية من أي شوائب أو أوساخ، لذلك ننصح أي سيدة أو فتاة تبحث عن وصفة طبيعية 100% غير ضارة بالبشرة باستخدام هذه الوصفة الجبارة في التفتيح والقضاء علي التجاعيد، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم جل بذور الكتان في المنزل.

مكونات عمل كريم جل بذور الكتان

يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة متوافرة في كل مكان سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من جل الألوفيرا الطازج.

كوب من الماء.

معلقة كبيرة من بذور الكتان.

معلقة صغيرة من الجليسرين.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية أبسط الخطوات لتحضير كريم جل بذور الكتان في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع علي نار هادئة، ثم نضع به الماء وبذور الكتان، ونتركه يغلي حتي يتكثف الخليط. ثم بعد ذلك نقوم برفع الخليط من علي النار، ونصفيه جيداً للتخلص من البذور. بعد ذلك نضيف الجليسرين وجل الألوفيرا للخليط السابق، مع الخفق جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. ثم يسكب الخليط في وإناء نظيف ومعقم، ويحفظ في البراد كل يوم لمدة أسبوع كامل ليلاً.

فوائد بذور الكتان للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً له سوف نقدم لكم بعضها وهي كالتالي:-