على طريقة المحلات.. طريقة عمل البسبوسة الأصلية بالقشط

البسبوسة بالقشطة، البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية، والتي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة وبخطوات بسيطة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسرار محالّ الحلويات في إعداد البسبوسة بالقشطة.

يتم تحضير الشربات أولاً، حتى تبرد قليلاً قبل وضعها على البسبوسة، لذلك قومي بإضافة كوب من السكر على كوب من الماء واتركيهم على نار متوسطة، حتى تبدأ في الغليان ويصبح قوامها متماسكا قليلاً.

ضعي ملعقة من عصير الليمون أو الفانيليا، ثم قومي برفعها من على النار واتركيها في درجة حرارة الغرفة، ثم ابدئي في تجهيز البسبوسة.

أحضري وعاء عميق وضعي بداخله 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ثم قومي بإضافة السكر والفانيليا، وابدئي في خلط المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي ولونه فاتح.

قومي بإضافة كوب من الزبادي ونصف كوب من الزيت ثم بعد ذلك اخلطي المكونات مرة أخرى، حتى تندمج تمامًا.

ثم ضعي السميد والبيكنج بودر واخلطيهم برفق لمدة قليلة حتى يصبح القوام أقرب إلى القوام السائل.

بعد ذلك قومي بإحضار الصينية وادهنيها بملعقة من السمنة أو الزبدة، ثم ضعي بها نصف كمية البسبوسة وضعيها في الفرن حتى تصبح متماسكة ولونها ذهبي، ثم قومي بإخراجها من الفرن.

تجهيز طبقة القشطة

ضعي 3 أكواب من الحليب و3 ملاعق من نشا الذرة، ثم قومي بإضافة رش من الفانيليا وعلبة قشطة ، استمري في تقليب جميع المكونات على نار متوسطة حتى يصبح قوامها مثل المهبلية، ثم ضعي طبقة القشطة على الطبقة الأولى من البسبوسة واتركيها حتى تبرد قليلًا.

بعد ذلك ضعي الكمية المتبقية من البسبوسة برفق حتى لا تختلط بطبقة القشدة، ثم قومي بمسح الطبقة الأخيرة بملعقة من السمنة.

قومي بوضعها في الفرن مرة أخرى على درجة حرارة 180م، حتى يصبح اللون ذهبي، ثم قومي بإخراجها وضعي عليها الشربات بسرعة، وقومي بتغطيتها واتركيها حتى تتشرب الشربات.