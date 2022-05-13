طريقة غير متوقعة لعمل مصحح الحواجب في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة

طريقة عمل مصحح الحواجب في المنزل يعتقد الكثير من الناس أن هذه الطريقة صعبة ولا يستطيع أحد القيام بعملها وتتطلب مصانع متخصصة في ذلك، وهذه أفكار خاطئة لأن طريقة عمله سهلة وبسيطة بمكونات طبيعية موجودة بوفرة في كل مكان، ويكثر استخدام هذا النوع من المكياج للفتيات أو النساء ذات الشعر الخفيف الفاتح لونه، ونقوم بتقديم هذه الخلطة لعملها في البيت بسبب ارتفاع أسعار هذا النوع الذي نراه في الأسواق، وعند القيام برسم الحاجب يجب تحديد الحاجب من ناحية الجبهة في الوسط ثم الاتجاه إلى نهاية الحاجب، كما أن لكل بشرة لها اللون المناسب حيث أن البشرة البيضاء تستخدم اللون الغامق مثل الرمادي والأسود، والبشرة القمحية تستخدم اللون البني الفاتح، والبشرة السمراء تبتعد عن اللون الأسود، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل مصحح الحواجب في المنزل والتعرف على خطوات تحضيره بسهولة.

مكونات عمل مصحح الحواجب

يحتوي مصحح الحواجب على مكونات بسيطة جداً غير مكلفة وليس لها أضرار على البشرة كما يعتقد البعض وهذه المكونات هي كما يلي:-

5 نقاط من زيت جوز الهند أو زيت الخروع ( على حسب الزيت المتوفر ).

2 ملعقة من القهوة أو الآي شادو أو الكاكاو أو الفحم المطحون.

ملعقة صغيرة من الفازين.

علبة فارغة نظيفة.

فرشاة ماسكرا غير مستخدمة نظيفة.

خطوات عمل المصحح

من المعروف أن صنع أي شئ طبيعياً في المنزل أفضل بكثير من شرائه جاهزاً من حيث ضمان طريقة صنعه وتجنب الأسعار المرتفعة وهذه الطريقة كما يلي:-