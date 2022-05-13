حضرى بنفسك كيكة الشمواة اللذيذه بمذاقها المميز مثل المحلات

تعتاد الأمهات طوال الفترات السابقة منذ بداية أيام العيد على تقديم الكعك والبسكويت والأشياء التي يتم تحضيرها في الأعياد حتى أن البعض أصبح يشعر بالملل من مذاق مثل تلك الأشياء لذلك بدأت الأفراد يبحثون عن التجديد في المعجنات التي يتم تقديمها ومن الأشياء التي يشتاق إليها الأفراد خاصه أن معظم الأفراد لا يقومون بتحضير الكيك في شهر رمضان لذلك يشتاق الأفراد والأطفال إلى الكيك بشكل كبير في تلك الفترة ويرغبون في تحضيره وتحضير طرق مختلفة من طرق إعداد الكيك حتى يستمتعون بمذاق رائع وشهي ومن أشهر أصناف الكيك الجديدة هي كيكة الشمواه التي تعتبر مميزة بشكلها الخارجي وكذلك مذاقها المميز وتتشابه المكونات مقارنة بالمكونات الأخرى لذلك إذا كنت ترغب في تحضير كيكة الشمواه في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير كيكة الشمواه اللذيذة

مكونات التحضير:

باكيت من كيك الشوكولاتة الجاهزة.

اثنين كيس من كريم الكراميل الجاهز.

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق الكاكاو.

كيس من النسكافية البودرة.

كأس من القشطة.

مقدار ثلاث كأس من الحليب.

طريقة التحضير: