نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضرى بنفسك كيكة الشمواة اللذيذه بمذاقها المميز مثل المحلات في المقال التالي
تعتاد الأمهات طوال الفترات السابقة منذ بداية أيام العيد على تقديم الكعك والبسكويت والأشياء التي يتم تحضيرها في الأعياد حتى أن البعض أصبح يشعر بالملل من مذاق مثل تلك الأشياء لذلك بدأت الأفراد يبحثون عن التجديد في المعجنات التي يتم تقديمها ومن الأشياء التي يشتاق إليها الأفراد خاصه أن معظم الأفراد لا يقومون بتحضير الكيك في شهر رمضان لذلك يشتاق الأفراد والأطفال إلى الكيك بشكل كبير في تلك الفترة ويرغبون في تحضيره وتحضير طرق مختلفة من طرق إعداد الكيك حتى يستمتعون بمذاق رائع وشهي ومن أشهر أصناف الكيك الجديدة هي كيكة الشمواه التي تعتبر مميزة بشكلها الخارجي وكذلك مذاقها المميز وتتشابه المكونات مقارنة بالمكونات الأخرى لذلك إذا كنت ترغب في تحضير كيكة الشمواه في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير كيكة الشمواه اللذيذة
مكونات التحضير:
- باكيت من كيك الشوكولاتة الجاهزة.
- اثنين كيس من كريم الكراميل الجاهز.
- ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق الكاكاو.
- كيس من النسكافية البودرة.
- كأس من القشطة.
- مقدار ثلاث كأس من الحليب.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بتحضير صينية صغيرة الحجم ووضع فيها كيك الشوكولاتة بحيث يتم ملئ الصينية جيداً وعدم ترك مكان فارغ.
- الخطوة الثانية نحضر وعاء واسع يقبل الحرارة ثم سكب فيه كمية الحليب مع كريم الكراميل ووضعه على نار متوسطة ونقوم بالتقليب من حين إلى آخر ونتركه حتى الغليان وبعد ذلك يتم رفعه.
- الخطوة الثالثة نحضر محضر الطعام الخلاط الكهربائي ونضع فيه النسكافية بالإضافة إلى الحليب الذي تم تحضيره مع كريم الكراميل وإضافة إليه البسكويت بعد تكسيره ومكون القشطة ثم تشغيل الخلاط الكهربائي حتى تختلط جميع المكونات معاً.
- الخطوة الرابعة نقوم بسكب الخليط الذي تم تحضيره على صينية الكيك بشكل متساوي بحيث يتم تشكيل طبقة إضافية فوق الكيك.
- الخطوة الخامسة نقوم بإدخال صينية الكيك إلى الثلاجة حتى تبرد لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات وعند إخراجها للتقديم يتم وضع عليها الشوكولاتة المبشورة أو الكاكاو ويتم وضعها في أطباق التقديم بعد أن تبرد ثم تقديمها بالهناء والشفاء.
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