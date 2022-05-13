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طريقة عمل همبرجر اللحم اللذيذ والسريع بالمنزل، إن وجبة همبرجر اللحمة يحبها العديد من الأطفال والكبار، لذلك سوف نقدم لجميع المواطنين طريقة عمل همبرجر اللحم في المنزل بالمقادير، وبذلك سوف نساعد الأمهات علي تغذية أطفالهم بطعام صحي مفيد، كما أن خطوات تحضير البرجر في المنزل بسيطة وسريعة. مقادير تحضير برجر اللحمة بالمنزل إحضار كمية مناسبة من الجبنة الشيدر المقطعة شرائح.

نأخذ من اللحم المفروم كمية مقدارها نصف كيلو جرام.

نحضر بصلة حجمها صغير ثم نفرمها فرم ناعم.

نعد عدد 3 فصوص من الثوم ثم نقوم بهرسها جيدا لتنعم.

نأخذ مقدار ملعقة واحدة من الكاتشب كبيرة، ونأخذ ملعقتين كبيرتين من البقسماط الناعم المطحون.

إعداد ملعقة من الزيت ونصف ملعقة كبيرة خردل.

نجهز ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وكمية من الملح حسب الرغبة.

نحضر ملعقة كبيرة من كلا من القرفة والزنجبيل والبهارات المشكلة للبرجر واللحم، وإحضار رشة من جوزة الطيب المبشورة، ونصف ملعقة صغيرة من كلا من الثوم والبصل البودرة.

أكياس من خبز البرجر، وإحضار شرائح خس وطماطم. طريقة عمل همبرجر اللحم اللذيذ إحضار وعاء كبير نضع فيه كلا من اللحم المفروم والبصل المفرومة والثوم المهروس، ثم نقلب جميع المكونات مع بعضها جيدا حتي تمتزج.

نضيف كلا من البهارات والتوابل المستخدمة من القرفة والملح والفلفل الأسود والجنزبيل والثوم والبصل البودرة والبهارات المشكلة للحم والبرجر، ثم نضيف كمية كلا من الكاتشب والخردل والبقسماط.

نقلب جميع المكونات حتي تختلط وتتجانس مع بعضها جيدا.

نقوم بتقسيم الخليط إلي عدد من الكرات المناسبة لعمل قرص من البرجر.

نحضر مكبس البرجر ثم نضيف فيه الكرات ونضغط حتي يتشكل قرص من البرجر، نقوم برص أقراص البرجر في طبق، ثم نكرر تلك الخطوة حتي تنتهي الكمية.

نتركها ترتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة عل الأقل ثم نحضر مقلاة نضع فيها ملعقة الزيت الكبيرة.

عندما يسخن الزيت نضع قطع البرجر حتي تنضج ثم نقلبها علي الوجه الأخر وتصبح الأقراص ناضجة من الوجهين.

نقوم بفتح خبز البرجر ووضع شرائح من الخس مع قطع طماطم، ثم نضع البرجر والكاتشب وشريحة الجبنة.

نكررها حسب الكمية وتقدم علي طبق تقديم مع أصابع بطاطس مقلية. عمر شويل - جدة طريقة عمل همبرجر اللحم اللذيذ والسريع بالمنزل - ثقفني

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