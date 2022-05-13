تفتيح البشرة السمراء في البيت بدون أدوية بأفضل مكونات طبيعية

تفتيح البشرة السمراء في البيت من أكثر الأمور التي تهتم بها الفتيات هو تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة في الوجه خاصةً التي تظهر في فصل الصيف بسبب كثرة التعرض للشمس، ومن الممكن أن يتم علاج هذه المشكلة باستخدام كريمات التفتيح والتقشير الجاهزة ولكن الجدير بالذكر أنها غير مضمونة ولها آثار جانبية سيئة على البشرة ومن الممكن أن تأتي بنتائج عكسية لذلك يجب الحذر، وبالنسبة للكثير من الأشخاص من الأفضل أن يتم استخدام المنتجات الطبيعية وتحضير الوصفات في المنزل بشكل مضمون، حيث يوجد الكثير من المنتجات التي لها خصائص علاجية لبعض المشاكل التي تواجه البشرة.

تفتيح البشرة السمراء في البيت

من الممكن أن يتم استخدام المكونات الطبيعية في تحضير وصفات تفتيح البشرة السمراء، حيث يجب أن يتم استخدام المواد التي لها خصائص علاجية للبشرة وليس لها أي آثار جانبية مضرة بشكل عام، يوجد مجموعة من المكونات الطبيعية التي تستخدم لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة في الوجه، ومن هذه المكونات ما يلي:

ماسك الخيار لتفتيح البشرة

حيث يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة ككل ولكن تأثيره الأكبر يكون على تبييض الوجه ولمعان البشرة .

. يتم استخدامه من خلال هرس حبتين من الخيار وإضافة ماء ورد أو جل نبات الصبار الطبيعي.

يتم وضعه على البشرة لمدة ربع ساعة على الأقل ثم يتم غسله، ومن الممكن أن يتم تكرار هذه الوصفة كل أسبوع.

جل الصبار لتبييض الوجه

نبات الصبار من أكثر النباتات التي لها فوائد صحية وتأثير كبير على البشرة حيث يتم استخدام المادة الجل التي بداخله على الشعر والبشرة.

يتم استخدامه من خلال وضع كمية من جل الصبار وعاء عميق ويضاف إليه السكر ثم يتم وضعه على البشرة مباشرة ويترك لعشر دقائق فقط.

عادات خاطئة تؤدي إلى اسمرار البشرة

يوجد مجموعة من العادات التي تواظب الفتيات على القيام بها والتي لها دور كبير ومؤثر في اسمرار البشرة، ومنها ما يلي: